Pandora Papers sızıntısı nedir? Offshore ne demek? Pandora'da hangi isimler var?

04 Ekim 2021 Pazartesi, 11:38

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) "Pandora"nın kutusunu açtı... 117 ülkeden 600'ün üstünde gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belge, "offshore" ve vergi cennetleri ile ilgili çarpıcı bilgiler içeriyor.

Türkiye'den DW Türkçe'nin ortak olduğu bu inceleme süreci "Pandora Papers" adıyla anılıyor.

35 ÜLKE LİDERİ PANDORA'DA

DW'nin aktardığına göre 35 ülke liderinin, 336 politikacı ve kamu görevlilerinin vergi cennetlerinde şirket kurduğu belgelerde yer alıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Ekvator Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso Mendoza, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis, Ürdün Kralı II. Abdullah, Şili Devlet Başkanı Sebastián Piñera'nın çocuğu ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in denizaşırı ilişkileri belgelerde yer alıyor.

NELER ORTAYA ÇIKTI?

Pandora Belgeleri'nde 6,4 milyon doküman, 3 milyona yakın resim, 1,5 milyondan fazla e-posta ve neredeyse yarım milyon excel tablosu bulunuyor.

Belgeler 90 ülkeden 330 politikacının da aralarında bulunduğu kişilerin off-shore şirketler aracılığıyla servetlerini sakladığını gösteriyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Global Financial Integrity'den (Küresel Finansal Dürüstlük) Lakshmi Kumar bu kişilerin "hortumladıkları paraları saklayabildiğini", bunu da genellikle anonim şirketler üzerinden yaptığını söylüyor.

OFFSHORE NEDİR?

Offshore, uluslararası bankacılık kurallarının ve yasal düzenlemelerin tanınmadığı bankacılık faaliyetini ifade ediyor. 1960'lı yıllarda gelişen bu bankacılık türü için adres olara dünyanın çeşitli noktaları gösteriliyor. Uzak Doğu’da, Hong-Kong, Singapur Asya dolarlarının merkezi olarak biliniyor. Ortadoğu’da Bahreyn, Pasifik adaları içerisinde Cayman Adaları ve Bahama bilinen diğer merkezler.

Offshore bölgelerinin en büyük özelliği vergi cenneti tabir edilmeleri ve hesap sahiplerinin bilgilerinin gizliliğini taahhüt etmeleri.