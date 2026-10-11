Papa 14. Leo'nun akciğerinde nodül tespit edildi: Doktorlar ameliyat kararı aldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, akciğerinde tespit edilen nodül nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu.

71 yaşındaki Papa, 11 Ekim Pazar günü Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen geleneksel öğle duasının ardından yaptığı açıklamada, son sağlık kontrollerinde akciğerinde küçük bir nodül tespit edildiğini belirtti.

Nodülün erken evrede fark edildiğini ve sınırlı bir bölgede bulunduğunu söyleyen Papa, doktorların tavsiyesi üzerine ameliyat kararı aldığını açıkladı.

'DOKTORLARIN TAVSİYESİYLE AMELİYAT OLMAYA KARAR VERDİM'

Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Papa 14. Leo, şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda yapılan sağlık kontrollerinde doktorlar akciğerimde küçük bir nodül tespit etti. Çok erken bir aşamada saptandı ve belirli bir bölgede sınırlı durumda. Doktorlar müdahalenin en doğru seçenek olduğunu düşünüyor. Bu nedenle onların tavsiyesine uyarak nodülün alınması için ameliyat olmaya karar verdim."

Ameliyatın önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini belirten Papa, kendisine destek verenlere teşekkür ederek dua etmelerini istedi.

Vatikan, nodülün iyi huylu ya da kötü huylu olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

AMELİYAT ROMA'DA YAPILACAK

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, ameliyatın bu haftanın ilk günlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Papa'nın, Roma'da bulunan ve papaların tedavisi için özel bir bölümü olan Gemelli Hastanesi'nde ameliyat edilmesi bekleniyor.

Bruni, operasyonun ardından iyileşme sürecinin yaklaşık bir hafta süreceğini açıkladı.

Papa'nın hastaneye yatış tarihi ve uygulanacak cerrahi yönteme ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

LATİN AMERİKA ZİYARETİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Papa 14. Leo'nun 6-17 Kasım tarihleri arasında Uruguay, Arjantin ve Peru'yu kapsayan bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

Ameliyatın ve sonrasındaki iyileşme sürecinin ziyaret programını etkileyip etkilemeyeceği henüz bilinmiyor.

Ancak Papa, pazar günü yaptığı açıklamada söz konusu seyahati gerçekleştirmeyi planladığını yineledi.

Daha önce bilinen ciddi bir sağlık sorunu bulunmayan Papa 14. Leo'nun düzenli olarak tenis oynadığı ve Vatikan'ın Castel Gandolfo'daki yazlık konutunda yüzdüğü biliniyor.

PAPA FRANCISCUS AKCİĞER RAHATSIZLIĞI SONRASI YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Papa 14. Leo'nun selefi Papa Franciscus, uzun süren sağlık sorunlarının ardından 21 Nisan 2025'te, 88 yaşında yaşamını yitirmişti.

Franciscus, solunum yolu rahatsızlığının çift taraflı zatürreye dönüşmesi nedeniyle uzun süre hastanede tedavi görmüş, taburcu edilmesinden haftalar sonra felç geçirerek hayatını kaybetmişti.

Gençliğinde akciğerinin bir bölümü alınan Franciscus, yaşamı boyunca kronik solunum yolu sorunlarıyla mücadele etmişti.