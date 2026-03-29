Papa’dan dolaylı ABD eleştirisi: Savaşanların duaları kabul edilmez

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, savaşın Tanrı adına meşrulaştırılamayacağını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Açıklamalar, ABD yönetimine dolaylı bir eleştiri olarak yorumlandı.

Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen Palmiye Pazarı ayininde konuşan 14. Leo, “Savaşanların dualarını Tanrı kabul etmez, aksine reddeder” dedi.

ABD doğumlu ilk papa olan 14. Leo, “Hiç kimse Tanrı’yı savaş için gerekçe olarak kullanamaz” ifadelerini kullandı.

Papa’nın açıklamaları, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, İran’a yönelik askeri müdahaleye dini referanslarla destek veren söylemlerinin ardından geldi.

Papa, konuşmasında ayrıca 1990-91 Körfez Savaşı’nı eleştiren İtalyan piskopos Antonio Bello’dan alıntı yaparak barış vurgusunu güçlendirdi.

Papa’nın ilk Paskalya dönemi, Orta Doğu’da süren çatışmaların gölgesinde gerçekleşiyor. Bu yıl Kudüs’te her yıl binlerce kişinin katıldığı Palmiye Pazarı yürüyüşü güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa, “Savaş nedeniyle bu yıl geleneksel kutsal dönem yolculuğunu yaşayamadık” açıklamasında bulundu.

Vatikan’daki ayin ise geleneksel palmiyelerle yapılan kortejle başladı. Palmiye Pazarı, Hristiyan inancına göre İsa’nın Kudüs’e girişini simgeleyen ve Paskalya haftasının başlangıcını temsil eden önemli dini günler arasında yer alıyor.

PETE HEGSETH NE DEMİŞTİ?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, geçtiğimiz günlerde İran savaşını dini bir çerçevede yorumlayıp, ABD'nin bir "Hristiyan ulusu" olduğunu savundu:

“Amerika bir Hristiyan ulusu olarak kuruldu. DNA’sında hala Hristiyanlık var, eğer bunu koruyabilirsek.”

ABD’nin yalnızca özgürlük “cephaneliği” ile değil, aynı zamanda “iman cephaneliği” ile de donanmış olduğunu belirten Hegseth, ABD askerlerinin zor zamanlarda “Tanrı ile bağ kurmaya ihtiyaç duyduğunu” da kaydetti.

Hegseth, “Yetkinliklerimiz daha iyi. İrademiz daha güçlü. Askerlerimiz daha iyi. Her şeye kadir Tanrı’nın takdiri, askerlerimizi koruyor ve biz bu göreve bağlıyız” dedi.