Papa Francis, Kuran yakılmasını kınadı
Papa Francesco, Kuran yakma eylemlerini, "İfade özgürlüğü nefret için kullanılamaz" sözleriyle kınadı.
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Kuran yakma eylemlerine "ifade özgürlüğü" kapsamında izin verilmesini reddettiğini ve bu tür eylemleri kınadığını ifade etti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan Al Ittihad gazetesine konuşan Papa, "Kutsal kabul edilen tüm kitaplar, ona inananlara saygı göstermek için saygı görmelidir" dedi. Papa, "Bu tür eylemler beni kızdırıyor ve bunların yapılmasından iğreniyorum" diye konuştu.
Papa, "İfade özgürlüğü asla bir başkasına nefret için kullanılmamalı. Bunu yapmak reddedilir ve kınanır" ifadelerini kullandı.
İsveç'te yaşayan Irak vatandaşı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Stokholm'deki en aktif camisinin önünde Kuran'ın üstüne çıkmış ve daha sonra birkaç sayfasını yakmıştı. İsveç, "ifade özgürlüğü" gerekçesiyle Momika'nın eylemine izin verirken, polis daha sonra yakmayı cami yakınında yaptığı için "bir etnik grubu rahatsız ettiği" gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Olayın ardından, Fas, Kuveyt, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçilerini geri çağırdı. Pazar günü İran Dışişleri Bakanı, olayın ardından İsveç'e gönderecekleri yeni büyükelçiyi "beklettiklerini" söyledi. İslam ülkelerinin yanı sıra ABD ve Rusya gibi ülkeler de eyleme tepki gösterdi.
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