Papa Francis, Kuran yakılmasını kınadı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 12:20

Güncelleme: 03.07.2023 - 12:20

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Kuran yakma eylemlerine "ifade özgürlüğü" kapsamında izin verilmesini reddettiğini ve bu tür eylemleri kınadığını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan Al Ittihad gazetesine konuşan Papa, "Kutsal kabul edilen tüm kitaplar, ona inananlara saygı göstermek için saygı görmelidir" dedi. Papa, "Bu tür eylemler beni kızdırıyor ve bunların yapılmasından iğreniyorum" diye konuştu.

Papa, "İfade özgürlüğü asla bir başkasına nefret için kullanılmamalı. Bunu yapmak reddedilir ve kınanır" ifadelerini kullandı.

İsveç'te yaşayan Irak vatandaşı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Stokholm'deki en aktif camisinin önünde Kuran'ın üstüne çıkmış ve daha sonra birkaç sayfasını yakmıştı. İsveç, "ifade özgürlüğü" gerekçesiyle Momika'nın eylemine izin verirken, polis daha sonra yakmayı cami yakınında yaptığı için "bir etnik grubu rahatsız ettiği" gerekçesiyle soruşturma başlattı.

İsveç polisi son zamanlarda birkaç Kuran yakma eylemi talebini reddetse de mahkemeler bunun "ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle" kararı geri çevirdi.