Papa Francis, kürtajı 'tetikçi tutmaya' benzetti
Papa Francis, Reuters'a demecinde kürtaj için, "Tetikçi tutmak gibi" ifadelerini kullandı. Papa'nın açıklamaları yoğun tepkilere neden oldu.
Kürtaj karşıtı duruşunu yineleyen, dünya Katoliklerinin ruhani önderi Papa Francis, ABD'de Yüksek Mahkeme'nin, 1973'ten bu yana kürtajı yasal hale getiren Roe vs Wade (Wade'e karşı Roe) kararını iptal etmesinden bir hafta sonra Vatikan'da Reuters'a konuştu.
Newsweek'in haberine göre Papa, mahkemenin kararı hakkında ne düşündüğüne ilişkin bir soruyu; Katolik inancına göre hayatın, gebe kalma anında başladığını belirterek, kürtajın "tetikçi tutmaya" benzediğini söyledi.
Papa sözlerine, "Size sorarım; sorununuzu çözmek için bir insanın hayatını almak meşru görülebilir mi, bu doğru mudur?" ifadeleriyle devam etti.
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