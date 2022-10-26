Papa Francis'ten ateşkes adımı: Zelenski ve Putin'i, Vatikan'a davet etti

26 Ekim 2022 Çarşamba, 09:52

Dünya Eski İnananlar Birliği (WUF) Başkanı Leonid Sevastyanov, Papa Francis'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i görüşmeler için Vatikan'a davet ettiğini ve daha sonra Vatikan'da Avrupa'da güvenlik konulu büyük bir konferans düzenlemeyi önerdiğini söyledi.

Leonid Sevastyanov, Papa Francis'i aradığını belirterek, "Putin ile Zelenski arasında Vatikan'da bir toplantı düzenlenmesi için altyapıyı sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Papa daha sonra Vatikan'da Rusya, Ukrayna, NATO ve Avrupa ülkeleriyle birlikte Avrupa'da güvenlik konulu büyük bir konferans düzenlemeyi öneriyor" dedi.

Sevastyanov, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Macron, Papa'nın bir müzakereci olarak Avrupa ile rahat olduğunu gösterdi. Daha sonra Rus tarafınca da kabul edilebilir olduğu ortaya çıktı. Papa, tarafsızdır ve uzlaşma için zaman harcamaya, moderatör olmaya isteklidir."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Papa Francis'ten Ukrayna'daki krizi çözmek için Vladimir Putin ve Joe Biden'ı aramasını istemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki duruma bir çözüm bulmak için hem ABD ve diğer ülkelerle hem de Papa ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.