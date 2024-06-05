Papa Francis'ten borçlu ülkeler için destek çağrısı: Zengin ülkeler harekete geçmeli

Yayınlanma: 05.06.2024 - 16:15

Güncelleme: 05.06.2024 - 16:15

Papa Francis, düşük gelirli ülkelerin karşı karşıya olduğu borç yükünü azaltmak için küresel bir çaba çağrısında bulundu. Çarşamba günü Vatikan'da düzenlenen bir konferansta konuşan Papa, borç krizinin milyonlarca insanı yoksulluk ve umutsuzluk döngüsüne sürüklediğini belirtti.

2023 yılında küresel borç seviyeleri 313 trilyon dolar ile rekor kırarken, gelişmekte olan ekonomiler borç-gayri safi yurtiçi hasıla oranlarında yeni zirvelere ulaştı. Papa Francis, bu sorunun dünya genelinde milyonlarca insan için "sefalet ve sıkıntı" yarattığını söyledi.

Papa, "Borç-finansman döngüsünü kırmak için sorunun küresel doğasını ve ekonomik, finansal ve sosyal etkilerini dikkate alan çok uluslu bir mekanizma oluşturulması gerekiyor" dedi.

"ULUSLARARASI HUKUKA İHTİYAÇ VAR"

2020 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi, borç yeniden yapılandırma sürecini kolaylaştırmak ve düşük gelirli ülkeleri yeniden ayağa kaldırmak için "Ortak Çerçeve" üzerinde anlaşmaya vardı, ancak ilerleme yavaş oldu. Zambiya'nın temerrütten çıkması neredeyse dört yıl sürdü ve bu durum, daha zengin ülkeler için borç hafifletme planlarının performansı hakkında bazı zor dersler verdi.

Şu anda uluslararası iflasları düzenleyen kapsamlı bir uluslararası hukuk bulunmadığını söyleyen Papa, "Böyle bir mekanizmanın yokluğu, her bireyin kendisi için olduğu zihniyetini teşvik eder, burada her zaman en zayıflar kaybeder. Hiçbir hükümet, halkının insan onuruyla bağdaşmayan sıkıntılar çekmesini ahlaki olarak talep edemez" diye ekledi.

JÜBİLE BİR FIRSAT OLABİLİR

Roma Katolik Kilisesi, 2025'te kutsal bir yıl olan Jübile'yi düzenleyecek. Papa, zengin devletlerin bu olayı düşük gelirli ülkeler için borç hafifletme fırsatı olarak değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

Vatikan konferansına katılan Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, COVID pandemisi ve Ukrayna'daki savaşın küresel ekonomiye büyük bir şok verdiğini, dünyayı yeni bir egemen borç krizinin eşiğine getirdiğini belirterek, "Jübile borç yapılandırmasına ve küresel ekonomik yapımızın yeniden düzenlenmesine ihtiyacımız var ki bu bir daha olmasın" dedi.

Küresel Jübile 2000 kampanyası, 2000 ve 2015 yılları arasında düşük gelirli ülkeler için 130 milyar dolar borcun iptal edilmesini sağladı.