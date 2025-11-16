Papa, Hollywood yıldızlarını ağırladı

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, aralarında Cate Blanchett, Viggo Mortensen ve Monica Belluci'nin de yer aldığı çok sayıda Hollywood yıldızını Vatikan'da ağırladı.



Oyuncuları ‘hayal gücünün taşıyıcıları’ olarak nitelendiren Papa, küresel film endüstrine yönelik desteklerine değindi. Vatikan'daki Clementine Salonu'ndaki konuşmasında sinemanın eğlendirici ve eğitici gücünden bahseden Papa, “Şiddet, yoksulluk, sürgün, yalnızlık, bağımlılık ile savaşlar, ifade edilmesi ve anlatılması gereken konulardır. İyi sinema, acıyı istismar etmez; onu tanır ve araştırır. Bütün büyük yönetmenlerin yaptığı da budur” dedi.

Papa Leo, sinema salonlarının kapatılmasına da dikkat çekerek, kurumlara sinemanın toplumsal ve kültürel değerini korumak için çaba göstermeleri çağrısında bulundu. Papa, “Sinema salonları endişe verici bir düşüş yaşıyor; birçoğu şehirlerden ve mahallelerden siliniyor” ifadesini kullandı.