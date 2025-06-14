Papa Leo’dan İran ve İsrail’e 'sağduyu ve diyalog' çağrısı

Katolik dünyasının dini lideri Papa Leo, İran ile İsrail arasında tırmanan gerilimin ardından taraflara "sorumluluk ve aklıselim" çağrısında bulundu.

Vatikan'dan yapılan açıklamada Papa Leo'nun, ''İran ve İsrail'deki durum ciddi şekilde kötüleşti ve böylesine hassas bir dönemde sorumluluğa ve sağduyuya güçlü bir şekilde yeniden çağrı yapma ihtiyacı hissediyorum'' dediği belirtildi.

“SAMİMİ DİYALOG” VURGUSU

Papa, nükleer tehditten arındırılmış, daha güvenli bir dünya inşa etme taahhüdünün, ''karşılıklı saygıya dayalı angajman ve samimi diyalog'' yoluyla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Papa Leo’nun çağrısı, İsrail ve İran arasında karşılıklı hava saldırılarının ardından geldi. Taraflar aynı zamanda karşılıklı açıklamalarla birbirini tehdit ederken, uluslararası toplum savaşın sınırları aşmasından endişe ediyor.