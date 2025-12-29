Papa’nın gizli rutini: Geceleri Almanca öğreniyor

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun zaman zaman geceleri uyuyamadığı ve Vatikan’da sabaha karşı saatlerde aktif olduğu fark edildi.

Bu durum sosyal medyada merak konusu olurken, internet kullanıcıları Papa’nın gece 03.00 sularında bir uygulamayı sıkça kullandığını tespit etti.

Basında yer alan haberlere göre Papa 14. Leo, yaklaşık bir yıllık aranın ardından dil öğrenme uygulaması Duolingo’ya geri döndü.

Papa’nın uygulamada “Robert” kullanıcı adıyla yer aldığı ve bu hesabın, Papa’nın gerçek adı olan Robert Prevost’a ait olduğu belirtiliyor.

İtalyan gazetesi La Repubblica’ya göre Papa, yaklaşık üç aydır Almanca öğreniyor. Gece saatlerinde uygulamada aktif olması da bu nedenle dikkat çekti.

KARDEŞİ DOĞRULADI: ALMANCA ÖĞRENİYOR

Papa’nın Almanca çalıştığı bilgisi, ailesinden de doğrulandı.

Kardeşi John Prevost, National Catholic Reporter adlı Katolik haber sitesine yaptığı açıklamada, “Evet, şu sıralar Almanca öğreniyor” ifadelerini kullandı.

Papa 14. Leo Vatikan’da çok dilliliğiyle tanınan isimlerden biri. Ana dili İngilizce olan Papa’nın, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizceyi akıcı şekilde konuştuğu biliniyor.

Bu dil yetkinliğinin, yıllar boyunca Peru’da misyonerlik ve piskoposluk yapmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Papa’nın, görev yaptığı ülkelerde her zaman halkla kendi dillerinde iletişim kurmaya özen gösterdiği vurgulanıyor.

Papa 14. Leo'nun Almanca’ya tamamen yabancı olmadığı da biliniyor. Bu yıl Roma’da düzenlenen Dünya Gençlik Buluşması’nın kapanış ayininde gençleri Almanca “Guten Morgen” diyerek selamlaması dikkat çekmişti.

Papa’nın Almanca öğrenmesinin gerekçesi henüz resmen açıklanmadı. Ancak Vatikan kulislerinde, Almanya’ya olası bir ziyaret hazırlığı ihtimali konuşuluyor.