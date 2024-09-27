Papa'dan Belçika'da Kilise'ye sert sözler: 'Utanmaları gerekiyor...'

Yayınlanma: 27.09.2024 - 15:56

Güncelleme: 27.09.2024 - 15:56

Papa Franciscus, Belçika'ya Katolik Leuven Üniversitesi'nin kuruluşunun 600. yıl dönümü kutlamaları için düzenlediği 3 günlük ziyareti kapsamında Kraliyet Sarayı'nda programa katıldı.

Belçika Kralı Philippe ve Başbakan Alexander de Croo'nun da katıldığı etkinlikte konuşan Papa, Belçika'yı savaşların ardından komşularıyla barış içinde yaşayabilen bir ülke olarak örnek gösterdi.

"UTANMALARI VE AF DİLEMELERİ GEREKİYOR"

Papa, ülkede geçen sene basın tarafından ortaya çıkarılarak gündemi sarsan, Katolik Kilisesindeki din adamları tarafından çocukların yıllar boyunca cinsel istismara maruz kalması ile 1945-1980 yıllarında evlilik dışı doğan çocukların Kilise tarafından evlatlık verilmesi olaylarına da atıfta bulundu.

"Kilise utanmalı ve af dilemeli" diyen Papa, bunların bir daha yaşanmaması için çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Papa'nın ziyareti kapsamında bu olayların kurbanlarıyla da bir araya gelmesi öngörülüyor.