Papa'dan Ukrayna'ya tepki: Kiliselere dokunulmaz

Yayınlanma: 25.08.2024 - 15:21

Güncelleme: 25.08.2024 - 15:21

Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, yaptığı konuşmada, M çiçeği salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair mesajlar verdi.

Papa, "Şu anda küresel bir sağlık acil durumu haline gelen M çiçeği hastalığından etkilenen binlerce insanla dayanışmamı ifade etmek istiyorum" dedi.

Ukrayna'nın Moskova Patrikhanesi'ne bağlı kiliselerin faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin kararına değinen Papa Franciscus, "Ukrayna ve Rusya Federasyonu'ndaki çatışmaları acıyla takibe devam ediyorum ve son zamanlarda Ukrayna'da kabul edilen yasaları düşününce dua edenlerin özgürlüğü konusunda bir endişe taşıyorum çünkü gerçekten dua eden biri, her zaman herkes için dua eder. Dua etmekle kötülük yapılmaz. Kendi kiliseleri olarak gördükleri yerde dua etmek isteyenlerin dua etmesine izin verin. Lütfen, hiçbir Hristiyan kilisesi doğrudan veya dolaylı olarak kapatılmasın. Kiliselere dokunulmaz" ifadelerini kullandı.

Papa, ayrıca Filistin, İsrail, Myanmar ve diğer bölgelerdeki savaşların durması için dua etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Parlamentosu, 20 Ağustos’ta ülkede Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin tasarıyı kabul etmişti.

Parlamentodaki genel kurulda "Rusya Federasyonu ile bağlantılı bulunanlar da dahil olmak üzere dini kuruluşların Ukrayna topraklarındaki faaliyetlerinin yasaklanmasına yönelik" yasa tasarısı, 322 milletvekilinden 265'inin oyuyla kabul edilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yasayı dün imzalayarak onaylamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Parlamentosunun kararına tepki göstererek, "Buradaki hedef, gerçek Ortodoksluğu kökten yok edip bunun yerine sahte Ortodoks kilise yaratmaktır. Bu, Ukrayna'da Ortodoksluğun yok edilmesidir." ifadelerini kullanmıştı.