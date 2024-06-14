Papa'dan G7 zirvesinde liderlere 'yapay zeka' uyarısı: 'Adaletsizliği büyütebilir'

Yayınlanma: 14.06.2024 - 18:35

Güncelleme: 14.06.2024 - 18:36

Getty Images Papa Francesco ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir süre muhabbet etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, İtalya'nın dönem başkanlığında düzenlenen G7 zirvesinde yapay zeka ile ilgili siyasi liderlere uyarılarda bulundu.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin liderlerine seslenen Papa, yapay zekanın “gelişmiş uluslar ile gelişmekte olan ülkeler arasında daha büyük bir adaletsizliğe” yol açmaması için siyasi eylem çağrısı yaptı.

İtalya’nın güneyindeki Brindisi kentinde bir turistik tesiste düzenlenen zirvenin ikinci gününde konuşan Papa Francesco, bir G7 zirvesine katılan ilk Katolik kilisesi lideri oldu.

Oturumun basına açık kısmında Papa Francesco liderlere hitaben, yapay zekanın tehlikelerine odaklı bir konuşma yaptı.

Yapay zekanın “hem cezbedici hem de dehşet verici” bir araç olabileceğini söyleyen Papa, bu aracın insanların yararına kullanılması için siyasi eylem gerektiğini vurguladı.

Papa, “Örneğin yapay zeka, bilgiye erişimin demokratikleşmesine, bilimsel araştırmanın katlanarak ilerlemesine, yorucu işlerin makinelere devredilmesine olanak sağlayabilir; ancak aynı zamanda gelişmiş uluslar ile gelişmekte olan ülkeler arasında, egemen toplumsal sınıflar ile ezilen toplumsal sınıflar arasında daha büyük bir adaletsizliği de beraberinde getirebilir” uyarısı yaptı.

Bunun için acil siyasi eylem gerektiğini söyleyen Papa, öte yandan bu eylemin etkinliği için de siyasetin doğru şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

“Günümüzde birçokları için siyaset olumsuz bir sözcüğe dönüştü, bunun ardında da çoğu zaman bazı politikacıların hataları, yolsuzlukları ve verimsizliklerinin yattığı göz ardı edilemez. Buna bir de siyaseti zayıflatmayı, onun yerine ekonomiyi koymayı veya bir ideolojiyle tahakküm altına almayı amaçlayan stratejiler ekleniyor” eleştirisi yaptı.

Erdoğan da zirvede

Getty Images Erdoğan ve Biden yan yana oturdukları masada bir süre sohbet ettiler

Papa’nın konuşmasını dinleyen isimler arasında G7 liderlerinin yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerin bazılarından devlet ve hükümet başkanları da yer aldı.

Dünyanın en büyük yedi ekonomisinden oluşan “gelişmiş” ülkelerin oluşturduğu G7’ye, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya dahil.

G7 zirvelerine AB kurumlarının liderleri de katılıyor.

Getty Images Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile sohbet etti

2024 dönem başkanı İtalya, bu yıl zirveye Afrika, Güney Amerika ve Hint-Pasifik bölgesindekiler de dahil gelişmekte olan 12 ülke liderini de davet etti.

İtalya Başbakanı Meloni, zirveyi İtalya’nın güneyinde düzenleme sebebinin de ‘küresel güney’ ülkeleriyle diyaloga vurgu yapmak amacı taşıdğını söyledi.

Zirvenin bugünkü ikinci gününde yapay zeka, enerji, Afrika ve Akdeniz dosyalarının görüşüldüğü oturuma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamında Papa Francesco ile bir ikili görüşme yapması da bekleniyor.

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Rus varlıklarının faizi Ukrayna’ya

13-15 Haziran tarihlerinde yapılan G7 zirvesinde başlıca ele alınan başlıca konular arasında Ukrayna ve Gazze’deki savaşlar, Akdeniz ve Afrika odaklı göç dosyası, enerji ve iklim değişikliği de yer alıyor.

Liderler dün zirvenin ilk gününde, Avrupa’da dondurulan Rus varlıklarından elde edilen faiz gelirlerini Ukrayna'ya kredi olarak aktarmak üzere bir plan üzerinde anlaştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “G7, Ukrayna'ya yıl sonuna kadar yaklaşık 50 milyar dolar değerinde kredi sağlamayı kabul etti” dedi ve bu miktarın Rusya’nın Avrupa’daki varlıklarından elde edilen karlarla sağlanacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden bu kararla Rusya'ya, "geri adım atmadığımıza dair hatılatma" yaptıklarını söyledi. Rusya lideri Vladimir Putin ise “hırsızlık” diye nitelediği bu adımın "cezasız kalmayacağı" uyarısı yaptı.

Ortak bildiride ‘kürtaj krizi’

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Zirvede başta Fransa olmak üzere bazı G7 ülkeleriyle İtalya yönetimi arasında ‘kürtaj’ başlığı konusunda bir anlaşmazlık da yaşandı.

2023’te Hiroşima’da yapılan G7 zirvesinde ‘güvenli ve yasal kürtaja erişim’ çağrısı yapılırken bu yıl İtalya yönetiminin ortak bildirgede kürtaja erişim hakkıyla ilgili bir madde olmasına karşı çıktığı haberleri yayımlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu iddiaları soran gazetecilere, ‘’Bundan üzüntü duyuyorum’’ dedi. Macron, Fransa’nın "kadınların kürtaj hakkını ve kişinin kendi bedeni üzerinde karar verme özgürlüğünü anayasasına dahil ettiğini" vurguladı. ‘’Fransa kadın-erkek eşitliği vizyonuna sahip. Ama bu, tüm siyasi yelpazenin paylaştığı bir vizyon değil” dedi.

Liberal kanattaki Macron’un bu sözlerine, İtalya’nın aşırı sağdaki Başbakanı Giorgia Meloni’den tepki geldi.

Fransa’da aşırı sağın Avrupa Parlamentosu seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından Macron erken seçim ilan etmişti. Meloni Fransız lideri, G7 zirvesini seçim kampanyası için kullanmakla suçladı.

Bu atışmanın ardından iki liderin el sıkışma anında Meloni’nin manalı bulunan yüz ifadesi İtalyan basınında geniş biçimde yer aldı.

Liderlerden iklim vaadi

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Zirvenin yarınki kapanışında yayımlanacak sonuç bildirgesinde iklim krizi konusunda vaatlerin de yer alması bekleniyor.

Reuters ajansının haberine göre G7 liderleri taslak bildiride, içinde bulunduğumuz 10 yıl içinde fosil yakıtlardan uzaklaşmayı hızlandırmayı taahhüt edecekler.

Taslakta, "Enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve eşitlikçi bir şekilde uzaklaşacağız, bu kritik on yılda eylemleri hızlandırarak 2050 yılına kadar net-sıfır hedefine ulaşacağız" denildiği belirtiliyor.