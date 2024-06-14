Erdoğan G7 zirvesi için İtalya'da: Başbakan Meloni tarafından karşılandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın Brindisi şehrine geldi.
Erdoğan'ı Brindisi Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçilik yetkilileri karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de İtalya'ya geldi.
İtalya'da G7 Liderler Zirvesi'nde Afrika ve Akdeniz, Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum'a katılacak, aile fotoğrafında yer alacak ve bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültürel etkinlikler ile gayriresmi akşam yemeğine katılacak.
MELONİ KARŞILADI
Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'nin düzenlediği Borgo Egnazia’da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından karşılandı.
Ayrıca Erdoğan, G-7 Liderler Zirvesi'nde Afrika ve Akdeniz/Yapay Zeka ve Enerji Konulu Yüksek Düzeyli Oturum öncesinde liderle ayaküstü sohbet etti.
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