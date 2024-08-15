Romen mutfağından gelen enfes lezzet: Papanaşi tatlısı tarifi
Papanași, Romanya mutfağının en sevilen tatlılarından biri olup, hem lezzeti hem de sunumu ile dikkat çeker. Geleneksel olarak hazırlanan bu tatlı, özellikle Transilvanya ve Moldova bölgelerinde popülerdir. Papanași, genellikle kızartılmış hamurun üzerine eklenen krema ve reçelle servis edilir. Hamur, taze peynir, yumurta, un ve şeker gibi malzemelerle yoğrulur, ardından yuvarlak şekiller verilerek kızartılır. Üzerine eklenen ekşi krema ve genellikle vişne veya böğürtlen reçeli, tatlıya hem tatlı hem de hafif ekşi bir tat katar.
Görünümüyle iştah kabartan papanași, hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilir. Bu tatlı, Romanya'da hem restoran menülerinde hem de evlerde sıkça yapılan bir lezzettir. Özellikle özel günlerde ve kutlamalarda sofralarda yerini alır. Papanăși, sadece Romanya'da değil, bu ülkeyi ziyaret eden turistler arasında da büyük ilgi görür ve deneyimlenmesi gereken bir lezzet olarak öne çıkar. Tatlının basit malzemelerle yapılabilmesi, onu her yaştan insanın favorisi haline getirir. Bu tatlı, Romanya'nın zengin mutfak kültürünün bir yansıması olarak, ülkenin gastronomik mirasında önemli bir yer tutar. Peki, Romen mutfağından gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, papanaşi tatlısı tarifi...
PAPANAŞİ TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
2 yumurta
1 yemek kaşığı bal
250 gram peynir (inek peyniri)
1 tatlı kaşığı irmik
150 gram un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Üzeri için:
Ekşi Krema
Vişne
Böğürtlen
Yaban mersin
PAPANAŞİ TATLISI YAPILIŞI
Derin bir kap içerisine şeker, kabartma tozu ve peyniri alıp karıştırın.
Üzerine yumurta, vanilya, un ve irmiği ekleyin.
Tüm malzemeleri mikserle karıştırın.
Hamur çok yapışkan olursa, üzerine un ilave edebilirsiniz.
Hamur ele yapışmayacak kıvama geldiğinde streç ile örtün ve buzdolabında 20 dakika bekletin.
Dinlenmiş hamuru alın ve küçük parçalar kopartın.
Parçaları elinizle yuvarlayarak şekil verin ve ortasına parmağınızla bastırarak çukur açın.
Hamurları hazırladıktan sonra tavaya yağ ekleyin ve kızdırın.
Hamurların iki tarafını da yağda kızartın.
Tatlının üzerine koymak için küçük hamur topları hazırlayın ve kızartın.
Kızarttığınız hamurları büyük servis tabağına alın ve üzerine ekşi krema dökün.
Küçük hamur toplarını, kremanın üzerine yerleştirin.
Üst kısmını vişne sosu ve yaban mersini ile süsleyin.
Afiyet olsun!
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