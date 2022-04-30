Papa'ların Katolik dünyasını ikiye bölen mücadelesi kitaba konu oldu

30 Nisan 2022 Cumartesi, 11:51

Dünyanın en önemli dini merkezlerinden biri olan, Hristiyan Katoliklerin ruhani merkezi Vatikan'daki güç mücadelesi İtalya'da yayınlanan bir kitaba konu oldu.

İtalyan gazeteci, yazar ve Corriere della Sera gazetesinin yayın kurulu üyesi Massimo Franco kitabında, "gelenekçi" kanadı temsil ettiğini söylediği 95 yaşındaki eski Papa Benedict ve "yenilikçi" halefi, 85 yaşındaki Papa Francis arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı bilgilere yer verdi.

İKİ BAŞLI YÖNETİM

Kitapta emekli Papa Benedict'in, Vatikan bahçelerinde yer alan bir manastırda bulunan istirahatgahından Papalık siyasetine müdahale ettiği ve bunun sonucu olarak Vatikan'da "iki papa anormalisi" yaşandığı not edildi.

Franco'ya göre, iki papa arasındaki ilişki başlarda saygı çerçevesinde ilerliyordu. Zira Francis, Benedict'ten, tavsiye almak için başvurduğu “bilge bir büyükbaba” olarak bahsediyordu. Ancak zaman içinde Francis'in tarafından atılan yenilikçi adımlar, Vatikan'daki muhafazakar şahinleri rahatsız etti ve iki papa arasındaki güç mücadelesi giderek derinleşti.

Mevcut Papa Francis ve Eski Papa Benedict (sağda)

Katolik gazetesi La Croix International’ın yayın yönetmeni Robert Mickens'a göre, Benedict, 600 yıllık geleneği bozarak istifa etmeden önce önemli pozisyonlara Francis'ten ve yenilikçi tutumundan hoşlanmayan kardinaller atadı ve böylelikle, yeni Papa'nın faaliyetlerini sekteye uğratmayı amaçladı.

İKİ KANAT ARASINDA 'EŞCİNSELLİK' ÇATLAĞI

Vatikan'daki yenilikçi ve gelenekçi Katoliklerin ayrışma yaşadığı konuların başında Kilise'nin eşcinselliğe dair geleneksel reddiyesi geliyor. Kilise eşcinselliğin, "Tanrı'nın yaratılış planını bozduğunu" düşünüyor. Buna karşın Papa Francis Ekim 2020'de yayınlanan bir röportajında, eşcinsel birlikteliklerin yasal olarak tanınmasını desteklediğini belirterek eşcinsel evliliklere yeşil ışık yaktı.

Haziran 2013'teki bir başka röportajında ise açıkça "Bir kişi gay ise ve buna karşın Tanrı'yı arıyor ve iyi niyeti de varsa, ben kimim ki onu yargılayayım?" dedi ve kimi uzmanlara göre bu açıklamasıyla "evlilik kurumunu yeniden tanımladı." Papa Francis, Ekim 2020'de yayınlanan bir röportajında açıkça eşcinsel birlikteliklerin yasal olarak tanınmasını desteklediğini kaydetti.

Francis bu bağlamda, "Onlar Tanrı'nın çocukları ve bir aileye sahip olma hakları var. Hiç kimse bu yüzden dışlanmamalı veya mutsuz edilmemelidir" dedi.