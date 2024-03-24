Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Avustralya'nın kuzeyindeki ada ülkesi Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik eyaletine bağlı Ambunti kasabasının kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Ambunti kasabasının 23 kilometre kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.
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