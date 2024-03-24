Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Avustralya'nın kuzeyindeki ada ülkesi Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.03.2024 - 00:26
Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Papua Yeni Gine'nin Doğu Sepik eyaletine bağlı Ambunti kasabasının kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Ambunti kasabasının 23 kilometre kuzeydoğusunda 7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.


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