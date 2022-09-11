Papua Yeni Gine’de 7.6 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 3 kişi yaşamını yitirdi.
Papua Yeni Gine’de meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’nin Kainantu bölgesinde yerel saatle 09.45 sıralarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin bilançosu netleşiyor. Morobe Bölge Afet Direktörü Charley Masange, maden kasabası Wau’da depremin ardından meydana gelen toprak kaymasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Masange, insanların binalardan düşen enkaz parçalarının isabet etmesiyle yaralandığını ve bazı sağlık merkezlerinde, evlerde ve yollarda hasar meydana geldiğini söyledi.
Masange, hasar tespitinin zaman alabileceğini belirtti.
Öte yandan, şiddetli depremin ardından verilen tsunami uyarısı, kısa süre sonra kaldırılmıştı.
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