Paris-Atina işbirliğinde
Yunanistan ve Fransa’nın FDI firkateyni ve Gowind sınıfı korvet alımı konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.
Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre bugün açıklanması beklenen anlaşma, “karşılıklı savunma yardımı” maddesi de içeriyor.
Haberde, Atina’dan anlaşmayla ilgili sorulara “Sabırlı olun” yanıtının verildiği belirtildi. Anlaşmanın Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından imzalanacağı kaydedildi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris’te bir araya geleceği de aktarıldı. Atina daha önce Fransız havacılık teknolojileri devi Dassault Aviation’un ürettiği Rafale uçaklarından 12’si daha önce kullanılmış, 24 tane almıştı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!
- Süleyman Soylu’nun telefonlarını dinleyen cemaat
- Kitabı için 1 milyona yakın para harcanmıştı
- HDP ittifak kararını açıkladı
- Girit Adası'nda şiddetli deprem!
- Pınar Gültekin cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
- Meteoroloji uyardı: 4 gün sürecek
- 'Ölüm sayıları ikiye katlanabilir'
- Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı
- Reuters'tan çarpıcı 'Türkiye' iddiası!