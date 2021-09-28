Paris-Atina işbirliğinde

Yunanistan ve Fransa’nın FDI firkateyni ve Gowind sınıfı korvet alımı konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2021 Salı, 04:00
Paris-Atina işbirliğinde
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Yunan Kathimerini gazetesinin haberine göre bugün açıklanması beklenen anlaşma, “karşılıklı savunma yardımı” maddesi de içeriyor.

Haberde, Atina’dan anlaşmayla ilgili sorulara “Sabırlı olun” yanıtının verildiği belirtildi. Anlaşmanın Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından imzalanacağı kaydedildi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Paris’te bir araya geleceği de aktarıldı. Atina daha önce Fransız havacılık teknolojileri devi Dassault Aviation’un ürettiği Rafale uçaklarından 12’si daha önce kullanılmış, 24 tane almıştı. 


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