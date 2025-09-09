Paris sokaklarında İslamofobi: Camilerin önüne domuz başı bırakıldı

Paris Savcılığı, en az iki caminin önünde ve kent sınırları dışındaki bir camide domuz başı bulunduğunu açıkladı. Kentin kuzeyinde bir caminin önünde ise valizin içine bırakılmış bir domuz başı tespit edildi.

Olay yerlerinden birinde mavi boya ile “Macron” yazıldığı bildirildi. Bu ifadenin, siyasi ve ekonomik krizle karşı karşıya olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a gönderme olduğu düşünülüyor.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Derhal soruşturma başlatıldı. Bu iğrenç eylemlerin faillerini bulmak için her şey yapılıyor” dedi.

Polis birimi, olayları “ayrımcılık saikiyle ağırlaştırılmış nefret kışkırtıcılığı” şüphesiyle soruşturuyor.

HÜKÜMETTEN KINAMA MESAJI

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau da yaşananları sert sözlerle kınadı.

Retailleau, “Müslüman yurttaşlarımızın inançlarını huzur içinde yaşayabilmelerini istiyorum. Bu olay karşısında incinmelerini anlıyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olan Fransa’da 6 milyondan fazla Müslüman yaşıyor.