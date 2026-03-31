Paris’te bir Mason locasına yönelik 'suç ağı' davası başlatıldı... Sanıklar arasında polisler ve istihbaratçılar var

Fransa, merkezinde Mason'lara ait bir locanın bulunduğu ve bazı devlet görevlilerinin de etkin olarak yer aldığı bir suç ağının ortaya çıkmasıyla sarsıldı.

Paris Savcılığı'na göre sanıklar, başkentteki Puteaux’da yer alan Athanor locası içinde faaliyet gösteren bir suç ağı adına cinayet, cinayete teşebbüs, ağır yaralama ve suç örgütü kurma eylemlerine karıştı.

Sanıklar arasında eski istihbaratçılar, askerler ve iş insanlarının da bulunduğu 13 kişi hakkında müebbet hapis cezası talep ediliyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, yargılananlar arasında:

Fransa dış istihbarat servisi DGSE ’den 4 görevli

’den 4 görevli 3 polis memuru

6 üst düzey yönetici

Bir güvenlik görevlisi, bir doktor ve bir mühendis yer alıyor.

Yaklaşık 20 üyeli locadan en az 4 mason da sanıklar arasında bulunuyor.

30 ile 73 yaş arasındaki sanıkların çoğunun daha önce bir sabıkası bulunmuyor.

LİDER KADRO: LOCANIN ÜST DÜZEY İSİMLERİ

Savcılığa göre örgütün liderleri:

Jean-Luc Bagur

Frédéric Vaglio

Daniel Beaulieu

Bu üç isme ek olarak Beaulieu’nun sağ kolu olduğu belirtilen Sébastien Leroy de şiddet eylemlerini organize etmekle suçlanıyor. Dört isim de suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

GÖZALTINDA İNTİHAR GİRİŞİMİ

Öte yandan, sanıklardan Daniel Beaulieu’nun gözaltında intihar girişiminde bulunduğu ve bunun ardından engelli kaldığı ve dikkat sorunları yaşadığı belirtildi.

Bu durumun, savcılığın delil sunma sürecini etkileyebileceği ifade ediliyor.

Paris’te görülen davanın en az üç ay sürmesi bekleniyor.

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dava, Temmuz 2020’deki başarısız bir suikast girişimi sonrası başladı.

Fransız paraşüt birliğinden iki asker, iş koçu Marie-Hélène Dini’nin evinin yakınında silahlarla yakalandı.

Şüpheliler, Dini’yi Fransız devleti adına öldürmeleri istendiğini düşündüklerini ve hedefin, Dini’nin İsrail istihbarat servisi Mossad için çalıştığı iddiası olduğunu söylediklerini ifade etti.

Sanıklar tarafından verilen ifadelerin, şebekeyi korumak ve dikkatleri başka yöne çekmek için özel olarak üretildiği düşünülüyor.

70 BİN AVROYA CİNAYET TALİMATI

Soruşturma, Dini’nin rakibi olan ve aynı zamanda locanın 'üstad-ı muhteremi' olarak tanımlanan Jean-Luc Bagur’a uzandı.

Savcılığa göre Bagur, loca üyesi Vaglio’dan rakibini 70 bin avro karşılığında 'ortadan kaldırmasını' istedi.

Vaglio’nun ise, Bagur ile eski iç istihbarat (DGSI) subayı Daniel Beaulieu’nun yönettiği suikast timi arasında aracı olduğu öne sürülüyor.

SUİKAST TİMİNİN LİDERİ İTİRAF ETTİ

İddialara göre, suikast timinin lideri olan Sébastien Leroy, polis sorgusunda Athanor bağlantılı saldırı, soygun ve cinayetlerin büyük kısmını kendisi ve ekibinin gerçekleştirdiğini kabul etti.

Zamanla örgütün faaliyetlerinin, küçük çaplı intikam saldırılarından cinayetlere kadar tırmandığı belirtildi.

Dosyada ayrıca, bir iş kadınının sokakta darbedilerek bilgisayarının çalınması ve 2019’da Bagur’un şirketindeki mali usulsüzlükleri ortaya çıkaran bir kişinin aracının kundaklanması gibi olaylar da yer alıyor.

YARIŞ PİLOTUNU DA ONLAR ÖLDÜRMÜŞ!

2018 yılında yarış pilotu Laurent Pasquali’nin cesedi bir ormanda bulunmuştu. Fransız medyasına göre Pasquali’nin, Vaglio ile bağlantılı kişilere olan borcu nedeniyle öldürüldüğü iddia ediliyor.

Ordudan ayrıldıktan sonra güvenlik görevlisi olan Leroy, polise verdiği ifadede devlet adına hareket ettiğini düşündüğünü söyledi.

Beaulieu’nun kendisini manipüle ettiğini ve DGSI için muhbir olma ihtimali üzerinden yönlendirdiğini öne sürdü.

Mağdur Dini’nin avukatı Jean-William Vézinet, davanın en çarpıcı yönüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu dosyada en korkutucu olan şey, polisler, eski istihbaratçılar ve masonlar gibi toplumun iyiliği için çalıştığı düşünülen kişilerin sanık olması.”