Paris'in güvenliği olimpiyatlarda zirvede: Bakan suç oranındaki düşüşü açıkladı

Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:34

Güncelleme: 02.08.2024 - 14:34

Bakan Darmanin, Paris'in banliyölerinden Saint-Denis kentinde bir karakola yaptığı ziyarette, Olimpiyat Oyunları süresince Paris ve çevresindeki asayiş hakkında yerel basına açıklamalarda bulundu.

Başkent Paris ve çevresinde 2024'ün başından bu yana suç oranında ciddi bir gerileme kaydedildiğini belirten Darmanin, 1 Ocak'tan bu yana bu bölgede şiddetli gasp olaylarının yüzde 24, araba hırsızlığının yüzde 10 ve toplu taşımada şiddet oranının yüzde 40 azaldığını bildirdi.

Olimpiyat Oyunları'nın başından bu yana her gün şiddet içerikli eylem planladığından şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığını söyleyen Darmanin, bir terör saldırısı planlandığına ilişkin bilginin kendilerine ulaşmadığını vurguladı.

180 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Darmanin, uluslararası spor etkinliğinin başından bu yana polisin 200 kişi hakkında işlem yaptığını, bunlardan 180'inin gözaltına alındığını duyurdu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Sen Nehri'nde 26 Temmuz'da yapılan açılış töreniyle başlayan 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'ta sona erecek.

Olimpiyat Oyunları'nın güvenliğini sağlamak için 35 bin polis ve jandarma, 18 bin asker ve binlerce özel güvenlik personeli çalışıyor.