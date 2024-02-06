Paris'in simgesine giden merdivenlere Filistin bayrağı

Paris'in simgelerinden Sacre Coeur'ün merdivenleri Filistin bayrağı renklerine boyandı.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 17:20
Paris'in simgesine giden merdivenlere Filistin bayrağı
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Fransa'nın başkenti Paris'te, Butte Montmartre'de bulunan ve her yıl birçok turist tarafından ziyaret edilen Sacre Coeur Bazilikası'na çıkan merdivenler de Filistin bayrağı renklerine boyandı.

Gazze'ye destek ve bölgede devam eden İsrail'in saldırılarını kınamak amacıyla Paris'in Montmartre Mahallesi'ndeki Sacre Coeur Bazilikası'na ulaşmak için kullanılan yolların duvarlarına "Özgür Gazze" yazısı yazıldı.

Fransa'nın güneydeki Marsilya kentinin turistik yerlerinden Cours Julien merdivenleri de Filistin'e destek amacıyla kurulan bir topluluk tarafından 18 Ocak'ta Filistin bayrağı renklerine boyanmıştı.

Söz konusu merdivenlerin rengi, yerel yetkililerin aldığı kararla kısa sürede griye çevrilmişti.


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