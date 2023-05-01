Paris'te güpegündüz soygun
Fransa'nın başkenti Paris'te, Bulgari mağazası güpegündüz soyuldu.
İtalya merkezli mücevher ve parfüm firması Bulgari'nin, Paris'teki şubesinde güpegündüz hırsızlık olayı yaşandı.
BBC'de yer alan habere göre, mağazanın soyulmasının ardından Paris emniyeti soruşturma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtları, Place Vendome'daki mağazadan kaçan şüpheli dakikası dakikasına kaydetti.
Mağaza daha önce de silahlı soyguncuların hedefi olmuş ve iki yıldan kısa bir süre önce 10 milyon Euro değerinde zarar uğramıştı.
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