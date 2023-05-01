Paris'te güpegündüz soygun

Fransa'nın başkenti Paris'te, Bulgari mağazası güpegündüz soyuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.05.2023 - 17:05
Paris'te güpegündüz soygun
Abone Ol google-news

İtalya merkezli mücevher ve parfüm firması Bulgari'nin, Paris'teki şubesinde güpegündüz hırsızlık olayı yaşandı.

BBC'de yer alan habere göre, mağazanın soyulmasının ardından Paris emniyeti soruşturma başlattı. 

Güvenlik kamerası kayıtları, Place Vendome'daki mağazadan kaçan şüpheli dakikası dakikasına kaydetti. 

Mağaza daha önce de silahlı soyguncuların hedefi olmuş ve iki yıldan kısa bir süre önce 10 milyon Euro değerinde zarar uğramıştı. 


fransa paris bulgari soygun

İlgili Haberler

Paris'te antik 50 mezar bulundu

Paris'te antik 50 mezar bulundu
Paris polisi milletvekilini copladı

Paris polisi milletvekilini copladı
Paris, kiralık e-scooter’ları yasaklayan ilk kent oldu

Paris, kiralık e-scooter’ları yasaklayan ilk kent oldu

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler