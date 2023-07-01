Paris'te hayvanların serbest bırakıldığı iddiası

Yayınlanma: 01.07.2023 - 12:08

Güncelleme: 01.07.2023 - 12:08

Fransa'nın başkenti Paris'teki protesto gösterileri sürerken, sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, bir grup protestocu Paris Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvanları serbest bıraktı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Paris sokaklarında dolaşan üç aslan, bir fil ve bir zebra görüldüğü iddia edildi. Bir başka videoda ise, bina çatısına çıkan gorilin olduğu görüntüler yer aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde polisin 17 yaşındaki Afrika kökenli Nael M. adlı genci öldürmesinin ardından başlayan gösteriler, şiddet olaylarına dönüştü.