Paris'te, personel eksikliği sebebiyle acil servis kapandı

Robert-Ballanger Hastanesi, personel eksikliği nedeniyle acil servis bölümü geçici olarak kapattı. Doktorlar hastane yönetimini gecikmeden ek personel istihdam etmeye çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 14:33
Paris'te, personel eksikliği sebebiyle acil servis kapandı
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Fransa'nın başkenti Paris'te Robert-Ballanger Hastanesi, 24 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında acil servise "personel eksikliği sebebiyle" hasta kabul edilmeyeceğini duyurdu.

BFMTV'nin haberine göre, hastaneden yapılan açıklamada "sağlık veya itfaiye ekipleri tarafından getirilen hastalar hastaneye kabul edilmeye devam edilecek" denildi. 

Hastane doktorları, yönetimden, gecikmeden ek personel istihdam etmeleri çağrısında bulundu.


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