Paris'te, personel eksikliği sebebiyle acil servis kapandı

Yayınlanma: 23.04.2023 - 14:33

Güncelleme: 23.04.2023 - 14:33

Fransa'nın başkenti Paris'te Robert-Ballanger Hastanesi, 24 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında acil servise "personel eksikliği sebebiyle" hasta kabul edilmeyeceğini duyurdu.

BFMTV'nin haberine göre, hastaneden yapılan açıklamada "sağlık veya itfaiye ekipleri tarafından getirilen hastalar hastaneye kabul edilmeye devam edilecek" denildi.

Hastane doktorları, yönetimden, gecikmeden ek personel istihdam etmeleri çağrısında bulundu.