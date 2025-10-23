Parkinson hastası ameliyat masasında klarnet çaldı

İngiltere’de Parkinson hastası bir kadın, beynine elektrot yerleştirilirken ameliyat masasında klarnet çaldı.

69 yaşındaki Denise Bacon, King’s College Hastanesi’nde yapılan derin beyin stimülasyonu operasyonu sırasında müziğine yeniden kavuştu.

Bacon’a 2014 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konuldu. Zamanla yürümekte, dans etmekte ve uzun yıllardır üyesi olduğu orkestrada çalmakta zorlanmaya başladı.

Hareketlerini yeniden kontrol altına almak için ameliyata girmeyi kabul eden Bacon’a, cerrahlar beynine derin beyin uyarımı (DBS) için elektrotlar yerleştirdi.

Ameliyatı gerçekleştiren beyin cerrahı Prof. Keyoumars Ashkan, hastanın bilinci açıkken yapılan operasyonun ayrıntılarını paylaştı:

“Hastanın kafatasına, beş peni büyüklüğünde iki delik açtık. Elektrotların doğru noktalara yerleştirilmesi için özel bir navigasyon çerçevesi kullandık. Stimülasyonu başlattığımız anda el hareketlerinde anında iyileşme gördük.”

Ashkan, sol beyne yapılan uygulamanın ardından hastanın sağ el hareketlerinin düzeldiğini, aynı etkinin sağ beyne müdahale edildiğinde de gözlendiğini belirtti.

“YENİDEN ÇALABİLİYORUM”

Operasyon boyunca klarnetini çalmayı sürdüren Denise Bacon, stimülasyonun hemen ardından belirgin bir rahatlama hissettiğini söyledi:

“Uyarım başladıktan sonra sağ elim çok daha rahat hareket etmeye başladı. Yeniden klarnet çalabildim. Yürüyüşüm de düzeldi ve tekrar dans edebilmenin hayalini kuruyorum.”

Bacon’a ayrıca, göğüs kısmına yerleştirilen şarj edilebilir bir nabız jeneratörü takıldı.

Bu cihaz, 20 yıla kadar çalışabiliyor ve beynin sinirsel aktivitesine göre uyarım seviyesini otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Uzmanlara göre bu yöntem, Parkinson hastalığında titreme, kas sertliği ve hareket kısıtlılığı gibi belirtileri azaltmada önemli bir ilerleme anlamına geliyor.