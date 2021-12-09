Partiye katılan sağlık çalışanları koronavirüse yakalandı
İspanya'da aynı hastanede çalışan ve geçtiğimiz hafta Noel partisine katılan doktor ve hemşirelerin koronavirüs testi pozitif çıktı.
İspanya'nın Malaga kentinde 1 Aralık'ta düzenlenen Noel partisine katılan 173 kişiden 68'inin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Yerel yönetimden yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan 68 kişinin bölge hastanesinde çalışan doktor ve hemşireler olduğu belirtildi.
Partiye katılanların tamamının etkinlikten önce negatif antijen testi ibraz ettiği ve virüs bulaşmış olan sağlık çalışanlarının tamamının aşılı olduğu aktarıldı. Ayrıca bu kişilerin hiçbir belirti göstermedikleri kaydedildi.
İSPANYA'DA PANDEMİ DÖNEMİ
İspanya'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 5 milyon 202 bin 958 vaka tespit edilirken, 88 bin 159 kişi hayatını kaybetti. Son verilere göre 47 milyon nüfusa sahip ülkede halkın yaklaşık yüzde 74'ü koronavirüse karşı tamamen aşılanırken, yüzde 9'u da hatırlatma olarak adlandırılan üçüncü dozu yaptırdı.
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