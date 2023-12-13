Pasifik'te ortak gelecek kararı: Çin ile Vietnam anlaştı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:37

Güncelleme: 13.12.2023 - 16:37

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in iki günlük Vietnam ziyareti sırasında iki ülke arasında kapsamlı stratejik iş birliği ortaklığının geliştirilmesine ve stratejik önem taşıyan ortak bir geleceğe sahip Vietnam-Çin topluluğu inşa edilmesine ilişkin ortak bir bildiri yayınladı.

"İLİŞKİLERİN SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ"

Şi, ziyaretinin ikinci ve son gününde başkent Hanoi’de Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong ile bir araya geldi. Şi Cinping görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin "kapsamlı stratejik iş birliğinin derinleştirilmesi temelinde ortak geleceğe sahip Çin-Vietnam topluluğu" seviyesine yükseltildiğini belirtti. Şi, iki tarafın siyasi önderliği güçlendirme ve dayanışma ile iş birliğini ilerletmenin yanı sıra karşılıklı yarara dayalı iş birliğini derinleştirmesi ve farklılıkları uygun şekilde ele alması gerekliliğinin de altını çizdi.

"VİETNAM-ÇİN İLİŞKİLERİ KAYA GİBİ SAĞLAM"

Vietnam Devlet Başkanı Vo Van Thuong ise Vietnam ile Çin arasındaki ilişkilerin tarihte ilk kez bu kadar kapsamlı, sağlam ve dostane bir düzeyde olduğuna dikkat çekti. Vo Van Thuong, Çin ile ilişkileri geliştirmenin Vietnam hükümeti için daima öncelikli ve stratejik bir tercih olduğunu dile getirerek, "Vietnam-Çin ilişkileri kaya gibi sağlam, dış güçlerin ara bozma çabalarına karşı dayanıklıdır" dedi.

Şİ: "ASYA-PASİFİK’İ KARIŞTIRMA GİRİŞİMLERİNE KARŞI ÇIKMALIYIZ"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile de bir araya geldi. Şi, iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi kararını "dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Çin ile Vietnam’ın "sosyalizm gemisinde birlikte yol alması" gerektiğini ifade eden Şi, iki tarafın Asya-Pasifik’i karıştırma girişimleri karşısında müteyakkız olması ve bu girişimlere karşı çıkması, uluslararası meseleler üzerinde koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Şi, iki ülkenin "ortak bir geleceğe sahip Vietnam-Çin topluluğu inşa edilmesi" kararıyla ilişkilerde yeni bir sayfa açtığını söyledi. Şi, söz konusu kararın bölgenin ve tüm dünyanın barış, istikrar ve kalkınmasına müspet katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ise görüşmede Vietnam ile Çin arasındaki ilişkilerin zamanın ve tarihin sınamasından geçtiğini, dış güçlerin müdahalesinden etkilenmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Vietnam Meclis Başkanı Vuong Dinh Hue ile de bir araya gelen Şi, Vietnam ziyaretini tamamlayarak Çin'e döndü. Şi'nin Vietnam'a yaptığı ziyaret, Rusya, Güney Afrika ve ABD'den sonra bu yılki 4. yurt dışı ziyareti oldu.

İKİ ÜLKE 37 ANLAŞMA İMZALAMIŞTI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ziyaretinin ilk gününde Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile görüşmüştü. İki ülke arasında farklı alanlarda toplam 37 iş birliği anlaşmasına imza atıldığı duyurulmuştu. İş birliği anlaşmalarının demir yolu hatları, güvenlik, telekomünikasyon ve dijital veri iş birliği alanlarını kapsadığı kaydedilmiş, ancak ayrıntılı bilgi paylaşılmamıştı.

BİDEN DA VİETNAM'I ZİYARET ETMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, eylül ayında Vietnam’ı ziyaret etmiş, ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinin arttırıldığı belirtilmişti. Çin Devlet Başkanı Şi’nin Vietnam ziyaretinin, Çin’in Güney Çin Denizi üzerinde anlaşmazlık yaşadığı komşusuyla ilişkilerini geliştirmeyi, Washington’un Hanoi üzerindeki etkisini azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.