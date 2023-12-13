Dönmeyi planlıyordu: Türk yurttaş ABD'de öldürüldü
İki çocuk babası Murat Paçal, ABD'den Türkiye'ye dönmesine 5 gün kala gaspçılar tarafından vurularak öldürüldü.
ABD'nin Maryland eyaletindeki arkadaşının yanında kalan Türk yurttaş Murat Paçal, 5 Aralık sabahı Takoma Towers'taki dairesinin önünde ölü bulundu. Silah sesi ihbarını değerlendiren polis, Paçal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Paçal'ın, adının açıklanmasını istemeyen bir yakını, "Geçen hafta sonu Cumartesi günü için bileti vardı. Öldürülmeseydi Türkiye'ye dönecekti" ifadesinde bulundu.
Evli ve 4 ile 6 yaşlarında iki çocuk babası Paçal, arabasından ilaç almak için dairesinden dışarı çıktığı sırada maskeli silahlı iki genç tarafından durduruldu. Paçal, kendisini soymaya çalışan şüphelileri ikna etmeye çalışırken soyguncular tarafından üç kez vuruldu.
Polis, soruşturmada aktif olarak çalıştıklarını ve takip ettikleri ipuçları olduğunu söyledi.
Paçal'ın ailesi, naaşının defnedilmek üzere Iğdır'a gönderilmesi için gerekli işlemleri başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Alpay Özalan’a ve Cübbeli Ahmet’e kötü haber
- Ender Saraç hakkındaki istismar iddiasında yeni gelişme
- Meclis'te insanlık dışı sözler
- İnce'den 'Şeyh Said' çıkışı
- Ege Aydan, halası ve Menderes'in ilişkisini anlattı
- İYİ Partili Ensarioğlu'na 'Şeyh Said' soruşturması
- AYM'den 'Can Atalay' kararı!
- AKP'den 'Allah'ın gazabı'na açıklama!
- Akşener istedi, İYİ Partili Özkan istifa etti
- Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama