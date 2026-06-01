Paşinyan’dan Türkiye ve Azerbaycan çıkışı: Normalleşmeye hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile normalleşmenin Ermenistan için yeni fırsatlar doğuracağını belirtti.

Paşinyan, “Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkileri normalleştirme hedefine ulaşacağımıza inanıyorum. Bu, dengeli ve dengeleyici dış politikanın tamamlanması ve Ermenistan’ın yeni nitelikte bir devlete dönüşmesi için yeni fırsatlar yaratılması anlamına geliyor” dedi.

Paşinyan, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin bulunmamasının Ermenistan’ın dış politikasında dengesizlik yarattığını ifade etti.

“Türkiye ile ilişkilerimiz yoksa, bu terazinin bir tarafının boş olduğu anlamına gelir” diyen Paşinyan, bu durumun bazı ilişkilerin dengeden çıktığını gösterdiğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı, söz konusu dengenin yeniden sağlanması için yalnızca Türkiye ve Azerbaycan ile değil, tüm ülkelerle ilişki kurulması gerektiğini vurguladı.

Paşinyan, “Bu bir tercih meselesi değil. Türkiye, Azerbaycan ve genel olarak tüm devletlerle ilişkilere sahip olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, devletlerin uluslararası ilişkiler sisteminde denge kurabilme kapasitesiyle varlık gösterdiğini belirtti. Ermenistan’ın da dış politikasını bu anlayışla sürdürmesi gerektiğini kaydetti.