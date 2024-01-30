Paskalya için hazırlanan İsa resmi ‘fazla erotik’ bulundu

Yayınlanma: 30.01.2024 - 10:41

Güncelleme: 30.01.2024 - 10:41

İspanya'da Paskalya kutlamaları için hazırlanan resmi posterdeki İsa peygamber resmi büyük tartışma yarattı.

Sevilla'daki kutlamalar öncesi tanıtımı yapılan poster ülkeyi ikiye böldü. Sözcü'nün aktardığına göre bazı İspanyollar, İsa tasvirini "zevkten yoksun ve fazla erotik" buldu.

Sevilla Kent Konseyi'nin hafta sonunda tanıtımını yaptığı postere saatler içinnde binlerce itiraz geldi. Posterin derhal geri çekilmesini talep eden dilekçeye binlerce kişi imza attı.

Tagesspiegel gazetesinde yer alan habere göre, yakın zamanda yapılan bir çevrimiçi ankette, posterin uygunsuz olduğuna yönelik oylar yüzde 87 oranında oy aldı.



Resmi yapan sanatçı Salustiano García ise İsa tasvirinin Katolik sanatına tamamen uygun olduğunu söyleyerek "Resimde ayıp şeyler görenler kendi içlerindeki kirli şeyleri yansıtıyor" dedi. Garcia, tepkilerin kültürsüzlükten kaynaklandığını, Hıristiyan sanatını bilen kişilerin bu resmin son derece doğal olduğunu anlayacağını kaydetti.

Seville'nin muhafazakar Belediye Başkanı José Luis Sanz, resmin farklı ve cesurca olduğunu söyleyerek Garcia'ya destek verdi.