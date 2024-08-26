'Patlamamış bomba' bulunmasının ardından plaj boşaltıldı
İngiltere'nin Devon bölgesindeki bir sahilde, patlamamış bir bomba şüphesi nedeniyle tahliye gerçekleştirildi. Olay yerine gelen polis ve sahil güvenlik ekipleri, sahili güvenlik çemberine aldı.
İngiltere'nin Devon bölgesinde, sahilde bulunan şüpheli bir cisim nedeniyle bir plaj tahliye edildi.
Beer köyündeki sahilde pazar öğleden sonra keşfedilen nesne, patlamamış bir bomba olabileceği endişesiyle yetkililere bildirildi.
Devon ve Cornwall Polisi, 25 ağustos'ta saat 16.00'da şüpheli bir patlamamış mühimmatın sahile vurduğu ihbarını aldı.
Weston-super-Mare'de yaşayan Adrian Bamford, ailesiyle birlikte kamp yaparken bu cismi keşfettiğini söyledi.
Bamford, "Kızım, çakılların altında yarı gömülü olan cismi fark etti ve oğlum taşları açığa çıkardıktan sonra bunun bir silah olabileceğini anladık" dedi.
Bamford, oğlunun nesneyi kaldırmaya çalıştığını ve Google'da eski bir boş kovanın nasıl göründüğünü aradıklarını ekledi. Ancak nesnenin boş olmadığı, tam dolu göründüğü belirtildi.
PLAJ KAPATILDI...
Olay yerindeki güvenlik önlemleri kapsamında plaj kapatıldı ve civardaki yollar trafiğe kapatıldı. Sahil güvenlik ekibi ve polis, kimsenin nesneye yaklaşmamasını sağladı.
Deniz Kuvvetleri Patlayıcı Mühimmat İmha (EOD) ekibi bölgeye çağrıldı, ancak gelgitler nedeniyle nesneye ulaşılamadı. Sahil güvenlik ekipleri, durumu düşük gelgit sırasında yeniden değerlendirmek üzere geri döneceklerini bildirdi.
Savunma Bakanlığı, Devon ve Cornwall Polisi'nin talebi üzerine bir EOD ekibinin Beer Plajı'na gönderildiğini doğruladı ve olayla ilgili soruların polise yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.
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