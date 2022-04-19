Amerikalı yazar Paul Auster'in oğlu, 10 aylık bebeğini öldürmekten hakim karşısında

19 Nisan 2022 Salı, 12:37

Amerikan kamuoyu tüyler ürperten bir cinayet haberiyle çalkalanıyor. New York Times'ın haberine göre, 10 aylık Ruby Auster, babası Daniel Auster tarafından yüksek dozda uyuşturucu verilerek zehirlendi.

44 yaşındaki Daniel Auster; adam öldürme, ölüme sebebiyet verme, bir çocuğun refahını tehlikeye atma suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.

Auster'ın gönüllü avukatı John Godfrey, müvekkilinin kendinde olduğunu, uyuşturucu ile mücadele desteği aldığını ve polise teslim olduğunu söyledi.

Daniel Auster'ın eşi Zuzan Smith, polise verdiği ifadede, işe gitmeden önce bebeğinin uyanık ve sağlıklı göründüğünü söyledi.

Mahkeme, 100 bin dolar nakit veya 250 bin dolar tahvil kefalet bedeli belirledi.



Ünlü yazar Paul Auster ise konuyla alakalı yorumda bulunmadı.