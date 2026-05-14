Pekin’de dikkat çeken anlar: ABD ajanları ile Çin güvenliği arasında gerginlik

14.05.2026 09:11:00
Dış Haberler Servisi
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikili görüşmelerin ardından Pekin’deki tarihi Gök Tapınağı’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında ABD Gizli Servisi ile Çinli güvenlik görevlileri arasında tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin’de gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından Çin’in en önemli tarihi yapılarından biri olan Gök Tapınağı’nı ziyaret etti.

Trump, böylece Gerald Ford’dan sonra 1975’ten bu yana Gök Tapınağı’nı ziyaret eden görevdeki ilk ABD Başkanı oldu.

15’inci yüzyılda inşa edilen ve Çin kültüründe “gök ile insan arasındaki uyumu” simgelediğine inanılan tarihi alan, ziyaret öncesinde günler boyunca turist girişine kapatıldı.

Trump, Şi ile birlikte imparatorluk sunağı kompleksinin önünde görüntü verirken, “Harika bir yer, inanılmaz” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca “Çin çok güzel” dedi.

GÜVENLİK KRİZİ YAŞANDI

The Telegraph'ın aktardığına göre, ziyaret sırasında ABD Gizli Servisi ile Çinli güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandığı öne sürüldü.

Seyahat havuzunda yer alan gazetecilerin aktardığına göre, bir ABD Gizli Servis ajanı ile Çinli güvenlik görevlisi arasında sert tartışma çıktı. 

Tartışmanın, Çinli yetkililerin ABD ajanının silahla tapınağa girişine izin vermemesi nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Haberde, Trump’ın Çin ziyareti boyunca ABD heyetinin hareket alanı üzerindeki kontrol nedeniyle iki taraf arasında birden fazla gergin an yaşandığı ifade edildi.

GÖK TAPINAĞI

Pekin’in en önemli kültürel miras alanlarından biri olan Gök Tapınağı, Ming Hanedanı döneminde inşa edilmişti. 

Çin imparatorları burada bereketli hasat duaları gerçekleştiriyordu. Günümüzde ise ülkenin en çok ziyaret edilen turistik noktaları arasında yer alıyor.

