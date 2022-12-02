Pekin yönetimi ABD'ye suçlamalarda bulundu

02 Aralık 2022 Cuma, 15:11

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, düzenlediği bilgilendirme toplantısında, ABD'nin Suriye'yi yağmaladığını ve sözde korumaya çalıştığı uluslararası hukuku sürekli ihlal ettiğini öne sürdü.

Zhao Lijian, Washington sözde kuralları, sadece bahane olduğunu ve kendi çıkarlarına hizmet etmek için kılıf olarak kullandığını söyledi.

Ria Novosti'nin haberine göre, Lijian, "Suriye tarafının resmi istatistiklerine göre, 2011 ile bu yılın ilk yarısı arasında ABD ordusu tarafından yasadışı olarak çıkarılan madenler Suriye'ye yüz milyarlarca dolar zarar vermiştir. ABD askerlerinin Suriye'de konuşlandırılması yasadışıdır, Suriye'de petrol çalınması ve tahıl alınması yasadışıdır, Suriye'ye füze saldırısı düzenlenmesi yasadışıdır" açıklaması yaptı.

Lijian, ABD'nin Suriye'deki eylemlerinin gösterişten ibaret olduğunu belirtirken, ABD'yi uluslararası hukuku düzenli olarak ihlal etmekle suçladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "ABD'nin sözde kuralları, kendi çıkarlarına hizmet etmek ve hegemonyasını sürdürmek için bir bahane ve kılıftan başka bir şey değildir" diye vurguladı.