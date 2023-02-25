Pekin'in 12 maddelik planı: Zelenski, Şi Jinping ile bir araya gelmek istediğini söyledi

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 14:04

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 16:24

Getty Images Zelenski işgalin yıl dönümünde bir basın toplantısında konuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme önerilerini dinlemek üzere Çin lideri Şi Jinping ile bir araya gelmeyi planladığını söyledi.

Zelenski’nin sözleri Pekin’in açıkladığı 12 maddelik plan sonrası geldi.

Çin'in açıkladığı plan özetle, barış görüşmeleri çağrısı yapıyor ve ulusal egemenliğe saygı gösterilmesini ön görüyor.

Ancak 12 maddelik belgede, Rusya'nın Ukrayna'daki askerlerini geri çekmesi gerektiği vurgusu yer almıyor. Rusya’ya karşı yaptırımlar da kınanıyor.

Söz konusu plana ilişkin değerlendirmeler yaptığı konuşmasında Zelenski, "Çin'in Rusya'ya silah tedarik etmeyeceğine gerçekten inanmak istiyorum" ifadesini de kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hafta başında Pekin'in Rusya'ya silah ve mühimmat tedarik etmeyi değerlendirdiği söyledi ancak bu iddia Pekin tarafından reddedildi.

ABD medyasında da Çin hükümetinin Moskova'ya insansız hava aracı ve top mermisi göndermeyi değerlendirdiğini yazdı.

Çinli yetkililer, Zelenski’nin zirve çağrısına henüz yanıt vermedi.

Moskova ise Çin'in açıkladığı planı memnuniyetle karşıladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Pekin'in görüşlerini paylaşıyoruz." İfadesi kullanıldı.

Biden: "Bu plan nasıl iyi olabilir?"

ABD Başkanı Joe Biden da Cuma günü Çin’in açıkladığı planı değerlendirdi ve “Putin bu planı alkışlıyor, öyleyse bu nasıl iyi olabilir?” dedi.

ABC News'e konuşan Biden, “Planda Rusya'dan başkasının işine yarayacak bir şey olduğuna dair hiçbir şey göremedim" dedi.

BBC Uluslararası İlişkiler Editörü John Simpson, Çin'in Rusya'nın tarafını tutar gibi göründüğünü ve durumu kurtarma amacı taşıyan bir barış anlaşması ile de Putin’e bir çıkış bulmak istediğini söyledi.

Çin’in öneri paketi, Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Çarşamba günü Vladimir Putin ile Moskova'ya yaptığı görüşmenin ardından geldi.

Görüşmeye ilişkin Çin medyasında yer alan haberde, Wang’ın iki ülke arasındaki “güveni sağlamlaştırma” ve "stratejik koordinasyonu güçlendirmeye” vurgu yaptığı aktarıldı.

Batı’da ise Pekin’in planına karşı temkinli mesajlar geliyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin’in Ukrayna işgalini kınamadığını hatırlatarak bu nedenle “çok fazla güvenilirliği olmadığını” savundu.