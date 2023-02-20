Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "kısa bir savaşa hazırlandıklarını" duyurdu

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:49

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 15:49

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İtalyan basınının önde gelen gazeteleri Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore'ye röportaj verdi.

"Ruslar büyük bir saldırı hazırlıyor. Nasıl hareket edeceksiniz?" sorusuna Zelenski, "Bu hafta Rusya'nın intikam saldırısıyla uğraşmak zorunda kalabiliriz. Gerçekten de bir saldırının olabileceği konuşuluyor. Gerginlik var ancak Ukrayna'nın bazı bölgeleri 2014'ten beri bu şekilde yaşıyor. Ruslar, bir yıl öncesi kadar güçlü durumda değiller. Biz daha güçlüyüz. Ayrıca askerlerimizle aynı motivasyona sahip değiller. Ülkemiz için savaşıyoruz. Eğer kaybedersek her şeyimiz; toprağımız, evimiz ve ailelerimiz gider. Zaferle sonuçlanacak kısa bir savaşa hazırlanıyoruz" cevabını verdi.

Bahmut'ta direnmeye değip değmeyeceğine ilişkin bir soruyu ise Zelenski, şöyle yanıtladı:

"Bahmut'a Hong Kong'muş gibi bakamayız. Hepsi harabe halinde. Stratejik olup olmadığını değerlendirmek, ona nasıl yaklaştığınızla ilgilidir. Burası bir metropol değil, buradaki yerlerin hepsi küçük yerleşim yeri. Mesele silahlı kuvvetlere şehirde kalma emri verip vermemekle ilgili değil, kendi topraklarımızı mümkün olduğunca koruyacağımızla ilgilidir. Orada, Ruslar Bahmut'u almaları halinde Slovyansk ve Kramatorsk'a giden yolu açacaklarını biliyorlar. Kramatorsk, Ukrayna'nın doğusunda ana hedef olan büyük kentlerden biri. Bahmut gibi her küçük şehri alan Ruslar, büyük kentlere biraz daha yaklaşıyor. Kramatorsk halkı, Bahmut'takilerden daha önemli demiyorum ama kaybettiğimiz her küçük kent, Donetsk ve Luhansk idari bölgelerinin sınırlarını almak isteyen Ruslar için bir adım ilerleme oluyor. Bu nedenle Bahmut'ta bu kadar direniyoruz."

"TAM İŞBİRLİĞİ BEKLİYORUZ"

Zelenski, kendilerine hava savunma sistemi ile topçu bataryaları gönderen İtalya'ya minnettar olduğunu ifade ederek, "Avrupa Birliği'nden (AB) tam bir işbirliği bekliyoruz ve üye olacağımıza da eminiz. Çünkü içerideki yolsuzlukları temizliyoruz. Kremlin'in yürüttüğü dezenformasyon kampanyasına karşı İtalya'nın ve diğer ülkelerin desteğini kaybetmemek esastır" değerlendirmesini yaptı.

"VOTKA HOŞUNA GİDİYOR MUDUR?"

İtalya'da iktidar ortağı Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin kendisi hakkında geçen hafta söylediği "Donbas'ın iki özerk cumhuriyetine saldırmayı kesseydi, bu onun için yeterli olurdu. Bu olmadı. Bu nedenle, bu beyefendinin davranışını son derece olumsuz buluyorum." şeklindeki ifadeleri hatırlatılan Zelenskiy, Berlusconi'nin daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birbirlerine votka ve şampanya göndererek hediyeleştiklerini söylemesine atıfta bulunarak, "Kendisini (Berlusconi'yi) kişisel olarak tanımıyorum ama belki de ona bir şeyler göndermeliyim. Votka hoşuna gidiyor mudur? Ukrayna’da kaliteli votkalarımız var" yanıtını verdi.

Zelenski ayrıca, İtalyan devlet televizyonu Rai'nin Tg1 kanalına verdiği demeçte de yeni bir Rus saldırısından korkup korkmadıklarına dair soruya, "Kesinlikle daha ileri gidemezler, eskisi kadar güçlü değiller. Biz bugün onlardan çok daha güçlüyüz. Onlardan korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.