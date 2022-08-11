Pelosi'den Çin'e mesaj: Tayvan üzerindeki baskısını normalleştirmesine izin veremeyiz
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin’in, Tayvan üzerindeki baskısını normalleştirmesine izin veremeyeceklerini açıkladı.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Çin tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan Tayvan ziyaretinin ardından bugün düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.
Nancy Pelosi, “Oraya Tayvan’ı övmek için gittik. Çin’in Tayvan’ı izole edemeyeceğini söylemek ve dostluğumuzu göstermek için Tayvan’a gittik" dedi.
Pelosi, Çin’in Tayvan çevresinde düzenlediği askeri tatbikatlara atıfta bulunarak, “Çin’de gördüğümüz şey, Tayvan’a yönelik baskıların normalleştirilmeye çalışıldığı. Bunun olmasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.
Pelosi, Çin’in kendisine ve ailesine yaptırım uyguladığını açıklaması hakkındaki bir soruya gülerek, "Kimin umurunda? Bu benim için tesadüfi, hiçbir ilgisi yok" şeklinde cevap verdi.
Çin dün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatları sonlandırdıklarını duyurmuştu.
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