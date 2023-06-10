Penis büyütücü tablet 'yan etki' riski nedeniyle yasaklandı

Yayınlanma: 10.06.2023 - 12:05

Güncelleme: 10.06.2023 - 12:05

Avustralya'da "tamamen doğal" olduğu iddia edilen penis büyütücü bir tabletin kullanımı ve satışı yasaklandı.

Terapötik Ürünler İdaresi, "Big Penis USA" markası altında üretilen tabletleri analiz ettiğinde tabletlerin erektil disfonksiyonu tedavi etmek için tasarlanmış bir kimyasal ilaç olan sildenafil izleri içerdiğini keşfetti.

Analiz sonuçlarında tabletlerin "tamamen doğal" olmadığı tespit edilerek, tabletleri satın almış olabilecek tüm erkekleri uyarmak için acil bir uyarı mesajı yayınlandı.

Terapötik Ürünler İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Big Penis USA tabletleri olarak etiketlenen bir ürünü test etmiş ve tabletlerin beyan edilmemiş sildenafil maddesi içerdiğini tespit etmiştir. Sildenafil, bazı reçeteli ilaçlarda bulunan nitratlarla etkileşime girebilir ve kan basıncını tehlikeli seviyelere düşürebilir. Diğer ilaçlarla birlikte alınan Sildenafil ciddi yan etkilere neden olabilir" denildi.

Terapötik Ürünler İdaresi, elinde bu tabletlerden olan herkese çağrıda bulunarak, artık yasadışı bir madde olarak kabul edildiği için tabletlerin derhal atılmasını ve kullanılmamasını istedi.

SİLDENAFİL MADDESİ

Sildenafil, genellikle Viagra markası altında satılmaktadır ve kimyasal bir bileşiktir. Sildenafil'in kendisi yasaklı bir ilaç olmasa da, sadece reçeteyle satıldığı, bu nedenle doktorun açık izni olmadan elde edilemeyeceği belirtiliyor.

Sildenafil, Avustralya ve ABD'de sadece reçeteyle satılan bir maddedir.