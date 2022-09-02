Pentagon, ABD ordusundaki cinsel saldırılara ilişkin yıllık raporunu yayımladı
ABD Savunma Bakanlığı, ABD ordusunda 2021 yılında bildirilmiş cinsel saldırı raporunu yayımladı.
ABD Savunma Bakanlığı, ordudaki cinsel saldırılara ilişkin 2021 mali yılı yıllık raporunu yayımladı.
Rapordaki en önemli sonuç, "Cinsel saldırı ve cinsel taciz, kalıcı ve yıpratıcı sorunlar olmaya devam ediyor" değerlendirmesi oldu.
Bulgular, aktif görevdeki kadınların yüzde 8'inden fazlasının ve aktif görevdeki erkeklerin yaklaşık yüzde 1,5'inin araştırmanın gerçekleştirilmesinden önceki yıl içerisinde bir tür istenmeyen cinsel temas yaşadığını gösterdi. Raporda, Pentagon'a toplam 8 bin 866 cinsel saldırı rapor edildiği ve bu oranın 2020 mali yılında bildirilen 7 bin 816 rapora göre bin 50 rapor fazla olduğu belirtildi.
ABD Kara Kuvvetleri'nde, cinsel saldırı bildirimleri 2020 mali yılına göre yüzde 25,6 arttı.
Bu artış, Deniz Kuvvetleri'nde yüzde 9,2, Deniz Piyadeleri ve Hava Kuvvetleri'nde sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 2,4 oldu. Pentagon, "gerekli değişimi sağlamak için önemli kaynaklar yatırıldığını" bildirdi.
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