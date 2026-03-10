Pentagon açıkladı: İran operasyonunda 140 ABD askeri yaralandı

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, salı günü yaptığı açıklamada, “Epic Fury Operasyonu’nun başlamasından bu yana 10 gün boyunca süren saldırılar sırasında yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı” dedi.

Parnell, yaralanmaların çoğunun hafif olduğunu belirterek 108 askerin tedavilerinin ardından yeniden görevlerine döndüğünü kaydetti.

Açıklamaya göre sekiz askerin durumu ağır ve bu askerler için en üst düzey tıbbi bakım sağlanıyor.

CNN’e konuşan bir ABD yetkilisi ise ağır yaralı askerler arasında ölüm riski bulunan ya da hayati tehlikesi devam eden vakaların bulunduğunu söyledi.

Pentagon verilerine göre operasyon kapsamında şimdiye kadar yedi ABD askeri yaşamını yitirdi.

Son olarak hayatını kaybeden askerin naaşı pazartesi akşamı Delaware’deki Dover Hava Üssü’nde düzenlenen resmi törenle ABD’ye getirildi.