Pentagon’da mühimmat alarmı: Tomahawk füzeleri hızla tükeniyor

ABD basınında yer alan haberlere göre, savaşın ilk dört haftasında ABD güçleri 850’den fazla Tomahawk seyir füzesi kullandı. Bu tempo, şimdiye kadar görülmemiş bir kullanım oranı olarak kayda geçti.

Pentagon yetkilileri, bu yoğun kullanımın tüketim oranlarını kritik seviyeye taşıdığını ve özellikle Orta Doğu’daki mühimmat stoklarının 'endişe verici düzeye' gerilediğini belirtti.

Washington Post’a konuşan kaynaklara göre, operasyonların aynı hızda sürmesi halinde ABD’nin 'mühimmat tükenmesi' riskiyle karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor.

ÜRETİM YAVAŞ, MALİYET YÜKSEK

Sorunun temelinde ise üretim kapasitesinin sınırlı olması yatıyor. Yetkililer, yılda yalnızca birkaç yüz Tomahawk üretilebildiğini, tek bir füzenin üretiminin yaklaşık iki yıl sürdüğünü ve maliyetinin 3,6 milyon dolar civarında olduğunu ifade etti. Bu tablo, hızlı tüketilen stokların kısa vadede yerine konulmasını zorlaştırıyor.

ABD’li yetkililere göre, sadece bir ay içinde mevcut Tomahawk stoklarının yaklaşık dörtte biri kullanılmış olabilir. Bu durum, Washington’un özellikle Hint-Pasifik gibi diğer potansiyel kriz bölgelerinde askeri hazırlığı açısından soru işaretleri doğuruyor.

UZUN MENZİLLİ KRİTİK SİLAH

Tüm bu uyarılara rağmen ABD yönetimi, operasyonları sürdürebilecek yeterli mühimmata sahip olduklarını savunuyor.

Bununla birlikte Pentagon’un savunma sanayii şirketleriyle üretimi artırma ve teslimat süreçlerini hızlandırma konusunda görüşmelere başladığı belirtiliyor.

ABD’nin 1991 Körfez Savaşı’ndan bu yana aktif olarak kullandığı Tomahawk füzeleri, savaş gemileri ve denizaltılardan fırlatılabilen uzun menzilli seyir füzeleri arasında yer alıyor.

1.600 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan bu sistemler, uydu destekli yönlendirme ile hedeflerini yüksek hassasiyetle vurabiliyor ve saldırı sonrası anlık veri aktarımı sağlayabiliyor.