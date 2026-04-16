Pentagon’da 'Pulp Fiction' tartışması! Hegseth, İncil’e atfedilen sahte ayeti mi okudu?

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in, Pentagon’daki bir ibadet sırasında okuduğu dua, beklenmedik bir tartışmayı tetikledi. İncil’e atıf yapıldığı düşünülen ifadelerin aslında Hollywood yapımı bir filmden esinlendiğinin ortaya çıkması, hem sosyal medyada hem de siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırırken, olay Hegseth hakkında yürütülen azil sürecinin gölgesinde daha da dikkat çekici hale geldi.

Hegseth, hükümet kompleksinde düzenlenen bir ibadet sırasında okuduğu duayı, İran üzerinde düşürülen iki Hava Kuvvetleri personelini kurtarma görevinde yer alan 'baş görev planlayıcısından' aldığını iddia etti.

Vaaz sırasında okunan duada şu ifadeler yer aldı:

Düşen pilotun yolu, bencil insanların kötülükleri ve kötü niyetli kişilerin zorbalığıyla çevrilidir. Ne mutlu ki, dostluk ve görev adına kaybolmuşları karanlık vadiden geçiren kişi, çünkü o gerçekten kardeşinin koruyucusu ve kayıp çocukların bulucusudur. Kardeşimi yakalamaya ve yok etmeye çalışanların üzerine büyük bir öfke ve şiddetle çökeceğim. Ve intikamımı aldığımda, çağrı adımın Sandy 1 olduğunu anlayacaksınız.

FİLMDEN ALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bu metnin ilk bölümü, yönetmen Quentin Tarantino ve Roger Avary tarafından yazılan film diyaloglarına dayanıyor. Filmde Samuel L. Jackson’ın canlandırdığı karakter, bu sözleri yanlış biçimde Ezekiel 25:17 ayetine atfederek dile getiriyor.

İncil’deki orijinal pasaj ise MÖ 5. Yüzyılda İsrailoğulları’nın düşmanları olan Filistinliler ve Keretliler’e yönelik bir kınama içeriyor. Hegseth’in okuduğu versiyonda ise 'Rab' ifadesi değiştirilerek, kurtarma görevinde yer alan askeri birliğe atıf yapıldı.

HAKKINDA AZİL SÜRECİ BAŞLATILDI

Hegseth’in son aylarda Pentagon’da düzenli olarak ibadetler organize ettiği bilinirken, bu açıklamalar ABD’de siyasi gerilimin arttığı bir döneme denk geldi. Demokratlar, İran savaşı bağlamında Hegseth hakkında azil süreci başlattı.

Dokuz Demokrat vekil, Hegseth’i savaş suçları, yetkiyi kötüye kullanma ve Savunma Bakanlığı’nı kötü yönetmekle suçladı. Temsilciler Meclisi üyesi Yassamin Ansari, Hegseth’in 'yeminini ihlal ettiğini, ABD askerlerini tehlikeye attığını ve sivillere yönelik saldırılar dahil savaş suçları işlediğini' öne sürdü.

Ancak Kongre’nin her iki kanadında da çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler nedeniyle azil sürecinin başarıya ulaşma ihtimali düşük görülüyor. Sürecin ilerleyebilmesi için Temsilciler Meclisi’nde basit çoğunluk, Senato’da ise üçte iki çoğunluk gerekiyor.

ABD tarihinde bugüne kadar hiçbir kabine üyesi azil yoluyla görevden alınmazken, 1876’da Savaş Bakanı William Belknap oylama öncesinde istifa etmişti.