Pentagon’dan İran açıklaması: Hava ve deniz gücü artık yok

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından İran ordusunun askeri kapasitesinin önemli ölçüde zayıflatıldığını öne sürdü.

Hegseth, İran’ın hava savunması, hava kuvvetleri ve deniz gücünün büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savundu.

Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Hegseth, İran’ın askeri altyapısına yönelik geniş çaplı saldırılar gerçekleştirildiğini söyledi.

Hegseth, “İran’ın hava savunması yok, hava kuvvetleri yok, donanması yok” ifadelerini kullanarak, İran’ın askeri kapasitesinin ciddi ölçüde gerilediğini iddia etti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik çok sayıda saldırı düzenlediğini belirten Hegseth, iki ülkenin hava kuvvetlerinin 15 binden fazla hedefi vurduğunu öne sürdü.

Hegseth, saldırıların yoğunluğuna dikkat çekerek, “Bu günde binin üzerinde hedef anlamına geliyor” dedi.

ABD Savunma Bakanı ayrıca İran’ın füze kapasitesinin yüzde 90, tek yönlü saldırı dronlarının ise yüzde 95 oranında azaldığını iddia etti.

Hegseth, petrol fiyatlarındaki artışın uzayacağına dair iddialara, “Bu, şu anda uğraştığımız ve uzun süredir uğraştığımız bir konu; bu konuda endişelenmenize gerek yok” yanıtını verdi.

Hegseth'e göre, İslam Devrim Muhafızları’nın gözüne uçakların yanlarında sadece iki şey çarpıyor: "Amerikan bayrağı ve Davut Yıldızı. Bu, kötü rejimin en büyük kabusu."

HÜRMÜZ BOĞAZI

Hegseth, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda “çaresizce” hareket ettiğini savunarak, bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Hegseth ayrıca İran’ın yeni dini lideri olduğu öne sürülen Mücteba Hamaney’in yaralandığını ve muhtemelen ağır şekilde yaralı olduğunu iddia etti.

İran yönetiminin ciddi şekilde zayıfladığını savunan Hegseth, İranlı yetkililerin “yer altına saklandığını” öne sürdü.

ABD Savunma Bakanı, İran devlet televizyonunda yayımlanan ve yeni lider adına olduğu belirtilen mesajın da şüpheli olduğunu ileri sürdü.

Hegseth, mesajın yalnızca yazılı yayımlandığını, herhangi bir görüntü veya ses kaydının bulunmadığını söyledi.