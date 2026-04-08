Pentagon’dan İran açıklaması: Sözde müttefiklerimiz ders çıkarmalı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Pentagon’da düzenledikleri basın toplantısında İran ile sağlanan ateşkes ve askeri operasyonlara ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Hegseth, İran’ın ateşkes için “yalvardığını” öne sürerek, ABD’nin yürüttüğü “Operation Epic Fury” adlı operasyonun “tarihi ve ezici bir askeri zafer” olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu süreçte “tarih yazdığını” dile getiren Hegseth, Washington yönetiminin İran’a karşı “kesin üstünlük sağladığını” öne sürdü.

Hegseth, İran’ın füze, roket, fırlatma sistemleri ve insansız hava aracı üretim kapasitesinin ciddi ölçüde zayıflatıldığını iddia etti.

ABD’nin gerekmesi halinde İran ekonomisini “dakikalar içinde felç edebilecek güce sahip olduğunu” söyleyen Hegseth, buna rağmen Trump’ın “merhamet göstermeyi tercih ettiğini” öne sürdü.

Hegseth, İran’ın sahip olmaması gereken nükleer materyallerin ortadan kaldırılacağını ve tesislerin sürekli uydu gözetimi altında tutulduğunu belirtti.

“SAHADA GÖREV TAMAM, HAZIRLIK SÜRÜYOR”

Pentagon’un “şimdilik görevini tamamladığını” ifade eden Hegseth, ABD ordusunun İran’ın anlaşma şartlarına uymasını sağlamak için hazır beklediğini söyledi.

Açıklamada, askeri seçeneklerin masada kalmaya devam ettiği mesajı verildi.

Hegseth ayrıca, ABD’nin askeri kapasitesine vurgu yaparak müttefik ülkelere dolaylı bir mesaj verdi:

“Sözde müttefiklerimiz gerçek gücün neye benzediğini gördüler. Bundan ders çıkarmalılar.”