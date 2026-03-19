ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten korkunç sözler: 'İran'a ölüm ve yıkım yağdırıyoruz'

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran savaşındaki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, açıklamasında medyayı hedef alarak İran savaşındaki ilerlemenin küçümsendiğini savundu. Hegseth, “Dürüst olmayan ve Trump karşıtı basın, ilerlemeyi küçümsemek, her maliyeti büyütmek ve atılan her adımı sorgulamak için elinden geleni yapıyor” dedi.

Hegseth, bazı medya kuruluşlarının kamuoyuna çatışmanın 19’uncu gününde ABD’nin “sonsuz bir savaş”, “çıkmaz” ya da “bataklık” içine sürüklendiği izlenimi vermeye çalıştığını öne sürdü.

Ancak bunun gerçeği yansıtmadığını savunan Hegseth, “Kesin biçimde kazanıyoruz ve bunu kendi şartlarımızla yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İran’ın çok büyük bir ülke olduğunu belirten Hegseth, Tahran yönetiminin devlet kaynaklarını halk yerine füzelere, insansız hava araçlarına, vekil güçlere ve yer altına gizlenmiş tesislere aktardığını söyledi.

Hegseth, “Onları sistematik, acımasız ve ezici biçimde avlıyoruz. Bunu dünyada başka hiçbir ordu bizim yaptığımız şekilde yapamaz” dedi.

ABD’nin şimdiye kadar İran genelinde ve askeri altyapısında 7 binden fazla hedefi vurduğunu kaydeden Hegseth, bunun “kademeli değil, hassasiyetle uygulanmış ezici güç” olduğunu savundu.

“EN BÜYÜK SALDIRI DALGASI YAPILACAK”

Hegseth, gün içinde şimdiye kadarki en büyük saldırı dalgasının gerçekleştirileceğini de açıkladı.

ABD’nin kapasitesinin her geçen gün arttığını, buna karşılık İran’ın kapasitesinin zayıfladığını öne süren Hegseth, “Yukarıdan ölüm ve yıkım yağdırıyoruz” dedi.

İran’ın hâlâ saldırı düzenleyebildiğini kabul eden Hegseth, buna rağmen Tahran’ın elindeki imkanların ciddi ölçüde sınırlandığını savundu.

Açıklamasının sonunda ailesine de değinen Hegseth, 13 yaşındaki oğlunun bir gece önce savaşı ve Dover’da karşılaştığı asker ailelerini sorduğunu anlattı.

Hegseth, oğluna, “Onlar senin için öldü; sizin kuşağınızın nükleer bir İran’la uğraşmak zorunda kalmaması için” dediğini aktardı.

Hegseth, “Dünya, Orta Doğu, Avrupa’daki nankör müttefiklerimiz ve hatta kendi basınımızın bazı kesimleri Trump’a teşekkür etmelidir” ifadelerini kullandı.

Pete Hegseth, İran’a ilişkin açıklamalarında operasyonların ne zaman sona ereceğine dair kesin bir takvim bulunmadığını, bu kararın son olarak Başkan Donald Trump tarafından verileceğini söyledi. Hegseth, “Amerikan halkının güvenliğini sağlamak adına yapmamız gerekeni yaptığımızı ne zaman söyleyeceğimize nihayetinde başkan karar verecek” dedi.

Hegseth, şu aşamada belirlenmiş bir süre olmadığını vurgulayarak, buna rağmen operasyonların planlandığı şekilde ilerlediğini savundu. “Belirlenmiş bir takvim yok. Ama rotamızda ilerliyoruz. Kesinlikle” ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE ÖVGÜ

Açıklamasında Körfez ülkelerinin desteğine de değinen Hegseth, İran’ın sivil altyapıyı ve başka hedefleri vurma girişimlerinin bölge ülkelerini daha fazla Washington’un yanına ittiğini öne sürdü. Hegseth, “Körfez ülkeleri olağanüstü biçimde devreye girdi” dedi.

ABD Savunma Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan’ı tek tek sayarak bu ülkelerin Washington’la birlikte hareket ettiğini söyledi. Hegseth, “Onlarla birlikte savunma yapmaktan ve yanlarında durmaktan gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.

İran’ı uzun süredir Amerikalıları hedef almakla suçlayan Hegseth, Tahran yönetiminin Irak, Afganistan ve dünyanın başka bölgelerinde ABD çıkarlarına karşı hareket ettiğini savundu. İran’ın, kendilerine düşman olan yapılara karşı Amerikan karşıtı her gruba alan açtığını öne süren Hegseth, bunu “İslamcı dünya” içindeki çıkar ilişkileriyle açıkladı.

Hegseth, “Başkan Trump’ın asla tolere etmeyeceği şey, bu nitelikte bir rejimin nükleer kapasiteye giderek daha fazla yaklaşmasıdır” dedi.

200 MİLYAR DOLAR BÜTÇE

Savunma harcamalarına da değinen Hegseth, savaşın maliyetine ilişkin 200 milyar dolarlık bir rakam telaffuz ederek bu tutarın değişebileceğini söyledi. Hegseth, “Kötü adamları öldürmek para ister” ifadesini kullandı.

ABD ordusunun hem bugüne kadar yaptıkları hem de gelecekte yapabilecekleri için yeterli şekilde finanse edilmesi gerektiğini savunan Hegseth, açıklamasını “ABD ordusu İran’ın kaderini kontrol ediyor” sözleriyle tamamladı.