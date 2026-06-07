Pentagon'dan İsrail'e casusluk alarmı: Tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarıldı!

Son dönemde hazırlanan Amerikan istihbarat raporları, İsrail istihbarat servislerinin İran ile barış görüşmeleri yürüten ABD'li müzakerecileri dinlemeye çalıştığı yönündeki kaygıları gündeme taşıdı. Raporlarda ayrıca İsrail'in ABD açısından oluşturduğu genel karşı istihbarat tehdidine ilişkin endişelerin de ciddi ölçüde arttığı belirtildi.

New York Times'a göre, İsrail ve ABD uzun yıllardır birbirlerinin faaliyetlerini istihbarat yöntemleriyle takip ediyor ve bu durum büyük ölçüde karşılıklı olarak tolere ediliyordu. Ancak bazı Amerikalı yetkililere göre, İsrail'in İran görüşmelerinde Washington'un pozisyonunu öğrenmeye yönelik son dönemdeki yoğun çabaları artık kabul edilebilir sınırları aşmış durumda.

İstihbarat raporlarında, İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın baş müzakerecisi Steve Witkoff, Pentagon'un politika işlerinden sorumlu en üst düzey yetkilisi Elbridge Colby ve yardımcısı Michael DiMino gibi üst düzey isimleri dinlemeye yönelik faaliyetlerini artırdığı yönünde değerlendirmeler yer aldı.

Raporlara göre:

2021 yılında İsrailli askeri istihbarat görevlileri, Savunma İstihbarat Ajansı merkezine dinleme cihazı yerleştirirken yakalandı.

yakalandı. Geçen yıl ise İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'e bağlı görevlilerin, ABD Gizli Servisi'ne ait bir araca dinleme cihazı yerleştirmeye çalıştığı öne sürüldü.

'KRİTİK TEHDİT' KARARI

Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) ile diğer askeri istihbarat kurumları tarafından hazırlanan ayrı bir raporda ise İsrail'in oluşturduğu karşı istihbarat tehdidi seviyesinin son haftalarda 'yüksek' kategorisinden en üst seviye olan 'kritik' düzeye çıkarıldığı belirtildi.

Savunma Karşı İstihbarat ve Güvenlik Ajansı'nın da katkı sunduğu rapor, İsrail'in Amerikan askeri personeli ve hükümet yetkililerine yönelik çeşitli casusluk faaliyetlerini ayrıntılarıyla ele alıyor.

Bu gelişme, ABD ile İsrail arasındaki askeri koordinasyonun tarihteki en yoğun dönemlerinden birinde yaşanıyor. İran'a karşı yürütülen savaş sürecinde iki ülke eşi benzeri görülmemiş bir askerî işbirliği içinde hareket ediyor. İsrailli subaylar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda (CENTCOM) Amerikalı meslektaşlarıyla birlikte görev yapıyor.

"İSRAİL FAZLASINI İSTİYOR"

ABD ordusu İsrail ile büyük miktarda taktik ve operasyonel bilgi paylaşırken, üst düzey Amerikan yetkilileri İsrail'in yalnızca savaş sahasındaki gelişmeleri değil, Trump yönetiminin İran stratejisini ve müzakerelerdeki pozisyon değişikliklerini de öğrenmeye çalıştığını öne sürüyor.

Pentagon'un hazırladığı yeni uyarının, ABD ile İsrail arasındaki askeri planlama entegrasyonunu daha da derinleştirme çabalarını zorlaştırabileceği belirtiliyor. Özellikle Pentagon'un İsrailli subaylarla paylaşılan bilgi miktarını sınırlandırması halinde iki ülke arasında yeni gerilimlerin yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Trump yönetimi İran ile bir anlaşma arayışını sürdürürken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın askeri kapasitesini daha fazla zayıflatmak, rejimi yıkmak veya ciddi şekilde sarsmak ve İran'ın bölgesel müttefiklerini hedef almak istemesi iki ülke arasında stratejik görüş ayrılıklarına yol açıyor.

PERSONELİN TELEFONLARI DİNLENİYOR MU?

Savunma İstihbarat Ajansı'nın raporu, İsrail'de görev yapan bazı Amerikan savunma personelinin telefonlarında gizli iletişim dinleme yazılımları tespit edilmesinin ardından hazırlandı.

NBC News daha önce söz konusu raporun varlığını ve İsrail'e yönelik tehdit seviyesinin yükseltildiğini duyurmuştu.

Pentagon konu hakkında yorum yapmayı reddederken, Washington'daki İsrail Büyükelçiliği açıklama yaparak, ABD'li yetkili veya kurumların 'hedef alınmadığını' iddia etti.

"İSRAİL KONTROLDEN ÇIKMIŞ DURUMDA"

Konu hakkında bilgi sahibi mevcut ve eski Amerikalı yetkililer, İsrail'in uzun yıllardır hem rakipleri hem de müttefikleri hakkında agresif istihbarat faaliyetleri yürüttüğünü, bunun ABD'nin de başvurduğu bir yöntem olduğunu belirtiyor.

Ancak yetkililere göre, İsrail'in mevcut tehdit seviyesi artık ABD'nin diğer tüm müttefiklerinden daha yüksek durumda. Hatta bazı düşman ülkelerden kaynaklanan tehditlerden bile daha ciddi görülüyor.

Amerikalı bir üst düzey yetkili, Trump'ın ikinci döneminde İsrail'in ABD'li üst düzey yetkilere yönelik istihbarat toplama faaliyetlerini 'kontrolden çıkmış' olarak nitelendirdi.

İRAN SAVAŞI KONUSUNDA YOL AYRIMI

The New York Times'a göre, ABD ve İsrail, İran'a karşı savaşın başlangıcında büyük ölçüde aynı çizgideydi. Trump, Netanyahu'nun uzun süredir savunduğu İran rejiminin iktidardan uzaklaştırılması hedefini destekliyordu.

Ancak süreç ilerledikçe iki ülkenin hedefleri ayrıştı. Washington, İran'ı müzakere masasında taviz vermeye zorlamak amacıyla askeri kapasitesini aşındırmaya odaklanırken; İsrail, Tahran'daki sertlik yanlısı yönetimin tamamen iktidarı kaybetmesini umut ediyordu.

Pentagon'un politika işlerinden sorumlu müsteşarı Elbridge Colby'nin neden İsrail'in hedefinde olduğu net olarak bilinmese de Colby'nin ABD yönetimi içinde daha sınırlı ve temkinli bir dış politika anlayışının en güçlü savunucularından biri olduğu belirtiliyor.

Ortadoğu politikalarından sorumlu Pentagon yetkilisi Michael DiMino ise görev alanı nedeniyle İsrail istihbaratının doğal ilgi odağı olarak görülüyor.