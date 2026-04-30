Pentagon’dan itiraf gibi açıklama: ABD’nin İran savaşı pahalıya patladı

ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonlarının maliyetinin şu ana kadar 25 milyar doları bulduğu açıklandı. Bu rakam, çatışmanın mali boyutuna ilişkin ilk resmi tahmin olarak kayda geçti.

Reuters'ın aktardığına göre Pentagon yetkililerinin Kongre’ye verdiği bilgiye göre, harcamaların büyük bölümünü mühimmat giderleri oluşturdu.

Pentagon’un maliyet hesabına nelerin dahil edildiği ise netlik kazanmış değil. Orta Doğu’daki üslerde oluşan hasarın onarım ve yeniden inşa giderlerinin bu rakama dahil olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi Adam Smith, uzun süredir bu verinin açıklanmasını talep ettiklerini belirterek, “Bu soruyu uzun zamandır soruyoruz ve ilk kez net bir rakam duyuyoruz” dedi.

Savaşın maliyeti, ABD’de yaklaşan ara seçimler öncesinde iç siyasetin önemli başlıklarından biri haline geldi. Demokratlar, kamuoyunda desteği sınırlı olan İran politikasını ekonomik sorunlarla ilişkilendirerek Cumhuriyetçilere yönelik eleştirilerini artırıyor.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, maliyetin İran’ın nükleer silah edinmesini engelleme hedefi açısından “gerekli” olduğunu savundu.

“BEDELİ NE OLURSA OLSUN” MESAJI

Hegseth, Kongre’de yaptığı konuşmada, “İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek için ne öderdiniz?” diyerek savaşın gerekçesini savundu. Eleştirilere sert yanıt veren Hegseth, çatışmanın bir “bataklığa” dönüşmediğini ileri sürdü.

ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından taraflar arasında kırılgan bir ateşkes sürüyor. Bu süreçte Washington yönetimi, Orta Doğu’ya on binlerce ek asker sevk etti ve bölgede üç uçak gemisi konuşlandırdı.

Çatışmalarda 13 ABD askeri yaşamını yitirirken, yüzlerce asker de yaralandı.

EKONOMİK ETKİLER HİSSEDİLİYOR

Savaşın küresel enerji ve tedarik zincirleri üzerindeki etkisi de dikkat çekiyor. Petrol ve doğal gaz sevkiyatlarında yaşanan aksaklıklar, ABD’de akaryakıt fiyatlarının son dört yılın en yüksek seviyelerine çıkmasına yol açtı.

Reuters/Ipsos anketine göre, ABD halkının yalnızca yüzde 34’ü İran ile yaşanan çatışmayı destekliyor. Bu oran, önceki aylara göre düşüş gösterdi.