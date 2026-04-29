Pentagon’dan ‘Savaş Bakanlığı’ adı için Kongre’ye başvuru: Maliyeti dudak uçuklattı

Pentagon, ABD Savunma Bakanlığı’nın adının resmen “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirilmesi için Kongre’ye başvurdu. Teklifin yaklaşık 52 milyon dolara mal olacağı belirtilirken, değişikliğin 2027 savunma bütçesi üzerinde “önemli bir etkisi olmayacağı” ifade edildi.

The Hill’in haberine göre; Savunma Bakanlığı’nın hazırladığı yasa teklifinde, isim değişikliğinin kurumun “savaşları kazanma” misyonunu vurgulayan stratejik bir adım olduğu savunuldu. Teklif kapsamında federal yasada yaklaşık 7 bin 600 değişiklik yapılması, “Savunma Bakanı” unvanının da “Savaş Bakanı” olarak güncellenmesi öngörülüyor.

Adımın, Donald Trump tarafından geçen yıl eylül ayında imzalanan yürütme emrinin ardından geldiği belirtildi. Kongre’de ise isim değişikliğinin yasalaşması için Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Greg Steube ile Senatör Mike Lee tarafından girişim başlatıldı.

MALİYET DAHA DA ARTABİLİR

Pentagon’un planına göre harcamaların büyük kısmı, yaklaşık 44,6 milyon dolarla bakanlığa bağlı ajanslar ve saha faaliyetlerine ayrılacak. Daha önce ABD Kongre Bütçe Ofisi, değişikliğin maliyetinin uygulamaya bağlı olarak 125 milyon dolara kadar çıkabileceğini öngörmüştü.

ABD’de “Savaş Bakanlığı” adı ilk olarak 1789’da kurulmuş, kurum 1949 yılında “Savunma Bakanlığı” olarak yeniden adlandırılmıştı.